いなばウェルネスフーズ株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）の動物病院専用の公式Instagramアカウント「@inaba_wellness」。本アカウントでは、日々の診療や院内管理で役立つ情報を発信しています。

この度、当アカウントのフォロワー数が1,111人を突破いたしました。

犬の鳴き声である「ワンワン」にちなみ、「11」という数字はわんちゃんに寄り添う当社にとって特別な意味を持ちます。

ご登録・ご活用いただいているフォロワーの皆様に、心より感謝申し上げます。

また、獣医師や動物看護師の皆様に向けて、病院紹介やキャンペーン告知、さらに動物病院専用「ちゅ～る」シリーズを用いたわんちゃん＆猫ちゃんの事例など、バラエティ豊かなコンテンツをご用意しておりますので、この機会にぜひご覧ください。

■いなばペットフード動物病院専用アカウント

https://www.instagram.com/inaba_wellness (@inaba_wellness)

（キャンペーン以外で、DMへの個々のお問い合わせ対応はしておりません）

■アカウントの主なコンテンツ- 動物病院の紹介・キャンペーン情報動物病院からの最新情報をはじめ、限定キャンペーンや新製品の告知を随時お届け。院内イベントや地域の取り組みもご紹介しています。- 動物病院専用「ちゅ～る」シリーズを食べるわんちゃん＆猫ちゃん通常販売の「ちゅ～る」シリーズとは異なる、動物病院専用「ちゅ～る」シリーズを味わうわんちゃん＆猫ちゃんの姿を写真や動画で発信。「ごほうび」や「リラックス」の効果を目に見える形でご紹介します。- ごほうびとしての「ちゅ～る」活用事例採血や診察時に動物病院専用「ちゅ～る」シリーズを活用する事例が増えています。獣医療の現場でどのように使われ、ペットのストレスを軽減しているかを具体的に発信します。- 展示会やイベント情報獣医療・ペット関連の展示会に出展する際は、公式アカウントで確実に情報を発信。訪問先のブース紹介や差し上げるサンプル情報などを事前にチェックでき、来場のきっかけづくりに役立ちます。

■日々の診療にお役立てください

日々の業務でお忙しい獣医療関係者の皆様が、スマートフォンで手軽に、かつ視覚的に情報を得られる場を目指してまいります。ぜひ、この機会にアカウントをフォローいただき、貴院の診療や飼い主様とのコミュニケーションにお役立てください。

いなばペットフードHP→ https://www.inaba-petfood.co.jp/

いなば食品グループHP→ https://www.inaba-foods.jp/