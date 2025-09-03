ラジオNIKKEI「企業トップが語る！威風堂々」への出演のお知らせ
弊社代表取締役社長の木村純一が、2025年9月3日（水）に
ラジオNIKKEI「企業トップが語る！威風堂々」にゲスト出演しました。
番組名：「企業トップが語る！威風堂々」
放送メディア：ラジオNIKKEI第１
放送日時：2025年9月3日（水）16:40～17:00
詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.radionikkei.jp/ifudodo/20250903.html
＊音声は、リンク先ページ右「Apple Podcasts」または「Spotify」から9月3日放送分をお聴きいただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328775&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328775&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社パルマ
