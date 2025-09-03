スチャダラパーがデビュー35周年イヤーを締めくくる、

初のアリーナ主催イベントを開催！！

「YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2025 presents チャンピオン・カーニバル スチャダラパー35周年シリーズファイナル」

2025年9月2日（火）に、スチャダラパーが『5th WHEEL 2 the COACH 30th LIVE』を開催。その中で、2025年12月6日（土）に横浜BUNTAIで開催される「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2025」にて、初のアリーナでの主催イベント「チャンピオン・カーニバル スチャダラパー35周年シリーズファイナル」を行うことが発表された。

ヒップホップシーンのみならず、カルチャーシーン全体にも大きな影響を与え続ける3人が繰り広げる"祝祭の日"は、リスナーにとって間違いなくメモリアルな一日になるだろう。





「サマージャム'95」や「B-BOYブンガク」などが収録され、日本のヒップホップ作品の中でも最重要作と名高い、1995年にリリースされたスチャダラパーのアルバム「5th WHEEL 2 the COACH」。その発売30周年を祝うライブ『5th WHEEL 2 the COACH 30th LIVE』が9月2日に、LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）にて行われた。

この日のライブはSDPの最新リリース曲である、2025年5月5日リリースの「ビート道」からスタート。ANI、Bose、SHINCOのSDPのメンバーに加え、ギターにKASHIF、トークボックスにLUVRAWを迎えた編成で、「リンネリンネリンネ」「中庸平凡パンチ」「大人になっても」などを披露。「今日はみんな手を上げていいから！みんなの可動域を広げてるから！」というBoseのコメントに笑いと拍手が起きる。

そして後半戦は、アルバム「5th～」の冒頭を飾る「AM0:00」のトラックが流れ、SDPの3人編成によるリバイバルパートがスタート。シリアスな「B-BOYブンガク」、ファニーな「ノーベルやんちゃDE賞」を披露し、アルバムの曲順通りにライブは進行する。スクリーンには歌詞が投影され、多くのリスナーが合唱する姿が印象的だ。「今日のライブのトラックは、全部当時のレコードを使ってるから」とBoseが話すように、30年前当時のサウンドも忠実に再現。同時にラップや構成など様々なパートで、現役としてのSDPを証明する、タイトで充実したライブとなった。現在も人気の高い「サマージャム'95」や、久々の披露となる「ジゴロ7」など、オーディエンスの熱は最高潮に。観客の歓声はアルバムを締めくくる「Ultimate Breakfast & Beats」「AM8:30」まで高まり続けた。

撮影：三浦憲治

ラストはSDPの仲間であるLB Nationの多くのメンバーが集った「GET UP AND DANCE」、SDPの原点である「スチャダラパーのテーマ Pt.1」へと展開。万雷の拍手の中、フィナーレを迎えた。

「ラストにみなさんにお知らせがあります」と発表されたのが、「YOKOHAMA UNITE音楽祭」にて行われる、スチャダラパー初のアリーナでの主催イベント「チャンピオン・カーニバル スチャダラパー35周年シリーズファイナル」の開催だ。

撮影：三浦憲治

「YOKOHAMA UNITE音楽祭」は、“祝祭”をコンセプトに掲げ、周年などの節目を迎えるレジェンド・アーティストたちのアニバーサリーなステージを核に、ファンや横浜という街がひとつになって繰り広げられていく、これまでにないLIVE体験を届けるイベント。12月6日（土）は、デビューアルバム『スチャダラ大作戦』の発売から35周年を迎えるスチャダラパーが、メインアクトとして展開される。

この日発表されたフライヤーの「豪華ゲスト陣近日発表！」という言葉に歓声も上がったBUNTAIでのイベント。これまでに数々のサプライズやビッグプロジェクトでリスナーを驚かせてきたスチャダラパーのこと。このアニバーサリーイベントも決して一筋縄ではいかない、そしてリスナーを喜ばせ、記念に残るような一日となるに違いないだろう。スペシャルなゲストとして登場するのは一体誰なのか。その期待も含め、開催を心待ちにしたい。





「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2025」は2025年12月6日（土）、7日（日）に横浜BUNTAIにて開催。出演アーティストは12月6日がスチャダラパー、7日がデビュー45周年を迎えた佐野元春。

12月6日スチャダラパーの公演のチケットは、メロディフェアモバイル会員先行及びJ:COMご加入者さま限定先行を9月2日（火）20:30～9月15日（月・祝）23:59まで受付予定。音楽だけでなく、アルコールやソフトドリンクを自由にお楽しみいただける＜プレミアラウンジ ソファ指定席／カウンター指定席＞や、個室でお子様連れでも安心して参加できる＜ファミリーBOX＞など、数量限定の各種特典付きチケットも同時に受付開始いたします。

＜公演概要＞

公演名：YOKOHAMA UNITE 音楽祭 2025 presents チャンピオン・カーニバル スチャダラパー35周年シリーズファイナル

公演日時・出演者：12月6日（土）16:00開場/17:00開演 スチャダラパー/and more…

会場：横浜BUNTAI（〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）

公式HP（公演概要及びチケット詳細はこちら）：https://yokohama-unite.com/

公式X（旧Twitter）：@unite_ongakusai

公式Instagram：@uniteongakusai

メロディフェアモバイル会員先行

受付期間：2025年9月2日（火）20:30～9月15日（月・祝）23:59まで

券種：

SS席（アリーナ）

S席（スタンド）

A席（スタンド）

ファミリーBOX（8名定員）

ファミリーBOX（9名定員）

ファミリーBOX（12名定員）

詳細：https://yokohama-unite.com/

J:COMご加入者さま限定先行

受付期間：2025年9月2日（火）20:30～9月15日（月・祝）23:59まで

券種：

プレミアムラウンジソファ指定席

プレミアムラウンジカウンター指定席

詳細：https://www2.myjcom.jp/special/user/event/yokohama_unite2025/

SDP OFFICIAL HP先行

受付期間：2025年9月20日（土）10:00～9月28日（日）23:59まで

SS席（アリーナ）

S席（スタンド）

A席（スタンド）

ファミリーBOX（8名定員）

ファミリーBOX（9名定員）

ファミリーBOX（12名定員）

詳細：https://yokohama-unite.com/

プレイガイド先行

受付期間：決定次第、公式HPにて発表予定

チケット料金（税込）：

SS席（アリーナ） １３，０００円

S席（スタンド） １１，０００円

A席（スタンド） ９，９００円

プレミアムラウンジソファ指定席 １６，７００円

プレミアムラウンジカウンター指定席 １６，７００円

ファミリーBOX（8名定員） １００，０００円

ファミリーBOX（9名定員） １１５，０００円

ファミリーBOX（12名定員） １４５，０００円

【ファミリーＢＯＸ注意事項】

※チケット料金は一部屋の価格になります。ご利用人数による変動はございません。

※ファミリーBOXは、年齢に関係なく（0歳児も1名のカウント）各部屋の定員数までご利用いただけます。

※防音ルームではありません。

※貸し切りメニューに飲食物の提供はございません。

メディア後援：J:COM

主催：「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2025」実行委員会

お問い合わせ ：HOT STUFF PROMOTION

Tel：050-5211-6077 営業時間：月～金12:00～18:00（土日・祝を除く）