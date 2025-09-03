歯磨き粉の世界市場：現状と展望、市場規模、競合分析、2025-2031年予測
歯磨き粉とは、歯や口腔内の清掃を目的として使用されるペースト状またはジェル状の日用品であり、口腔衛生を維持・改善するための重要な機能性製品である。基本的な成分は、研磨剤、発泡剤、湿潤剤、粘結剤、香味料、防腐剤などから構成され、これに加えてフッ素化合物、殺菌成分、ホワイトニング成分、知覚過敏対策成分などの機能性添加物が配合される場合が多い。歯磨き粉は単なる清掃ツールではなく、虫歯予防、歯周病予防、口臭対策、美容的ニーズの対応といった多様な機能を兼ね備えた総合的な口腔ケア製品である。消費者の健康意識や審美意識の高まりにより、歯磨き粉は今や個人のライフスタイルや価値観を反映する製品群へと進化している。
歯磨き粉業界は、単一機能から多機能へのシフトが顕著であり、「予防」「治療」「美容」「自然志向」など、多様な価値軸に応じた製品展開が進んでいる。従来は虫歯予防を中心としたベーシックな処方が主流であったが、近年では歯周病対策、ホワイトニング、知覚過敏対応、ナチュラル処方など、より個別のニーズに対応する処方設計が求められている。また、生活者のライフステージや使用シーンに合わせた「子供用」「高齢者用」「携帯用」などの細分化が進み、パーソナライズド製品が市場の差別化要素となっている。加えて、ブランド間の競争が激化する中で、企業は単なる機能性ではなく、パッケージデザイン、使用感、香り、エシカル要素（動物実験フリー・サステナブル素材など）を通じてブランド価値の訴求に注力している。
歯磨き粉市場を駆動する中心的な要素は、第一に消費者の健康意識の高まりにある。生活習慣病や感染症予防への関心が高まる中、口腔内の清潔維持が全身の健康管理と直結するとの認識が広がり、日常的なケア製品としての歯磨き粉の役割が強化されている。第二に、美容意識の変化が製品選定に影響を与えており、白く美しい歯の実現を目指すホワイトニング需要が着実に増加している。第三に、インターネットやSNSなどを通じて製品情報やレビューが容易に取得可能となったことで、消費者はより能動的に製品を選択する傾向にある。これにより、高価格帯のプレミアム製品や海外ブランド、オーガニック処方の歯磨き粉に対する関心も高まり、多様な購買行動が生まれている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル歯磨き粉市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが3.7%で、2031年までにグローバル歯磨き粉市場規模は197.5億米ドルに達すると予測されている。
図. 歯磨き粉世界総市場規模
図. 世界の歯磨き粉市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、歯磨き粉の世界的な主要製造業者には、Colgate Palmolive、P&G、Haleon Group、Unilever、Yunnan Baiyao、Darlie、LG、Lion、Church & Dwight、Dencareなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約88.0%の市場シェアを持っていた。
今後の歯磨き粉業界は、テクノロジーとの融合とパーソナライズドアプローチの深化が鍵となる。AIやIoT技術を活用したスマート歯ブラシとの連携や、個々の口腔内環境に応じた成分最適化の試みが進んでおり、製品は「モノ」から「サービス」への移行が予見される。また、遺伝子検査や唾液検査を用いたオーダーメイド型製品の開発も今後の差別化要素として注目されている。さらに、環境配慮型素材や脱プラスチック容器の採用、動物実験を行わないクリーンビューティ路線など、社会的価値と企業姿勢を示す取り組みがブランドロイヤルティの形成に繋がると考えられる。このように、歯磨き粉は単なる日用品から、健康・美容・倫理・技術が交差する高度なライフスタイル製品として再定義されつつある。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Standard Toothpaste
Whitening Toothpastes
Children'S Toothpaste
Tooth Decay Prevention Toothpaste
Anti-Sensitive Toothpaste
用途別セグメント：
Supermarket
Convenience Store
Other
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
