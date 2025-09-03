SNS運用効率化ツール「コムニコ マーケティングスイート」に生成AIで投稿文案を作成する機能を追加

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）は、自社で開発・提供するSNS運用効率化ツール「comnico Marketing Suite（コムニコ マーケティングスイート）」に、生成AIがX（旧 Twitter）とInstagramの投稿文案を作成する新機能を実装いたしました。

新たに実装した当機能は、「投稿テーマ」「投稿概要」「投稿のターゲット」など、作成したい投稿の情報を入力して 「投稿案を生成 」ボタンをクリックすることで、AIが投稿文案を自動で生成する機能です。投稿文のアイデア出しから文章の草案作成、トーンや文体の調整まで、生成AIが一貫してサポートすることで、SNS運用担当者の業務負荷の軽減を可能にします。

当機能利用時の操作画面イメージ



コムニコは、当機能の開発を2025年6月からはじめ、9月から実際にお客様にご利用いただけるようにいたしました。コムニコでは近年、AIを活用した、お客様の業務効率を向上させるサービスを積極的に開発しております。今後も、SNS運用を効率的かつ効果的に行えるサービスを順次開発・提供し、お客様のマーケティング活動の成果の最大化を目指してまいります。

当機能や「コムニコ マーケティングスイート」について詳細を知りたい方は、こちらからお問合せください。

お問合せ :https://www.comnico.jp/products/cms/jp/inquiry



株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に2,600件以上（2013年4月から2024年10月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツール(https://www.comnico.jp/products/cms/jp)やSNSキャンペーンツール(https://www.comnico.jp/products/atelu/jp)、Instagramチャットボットツール(https://www.comnico.jp/products/autou/jp)を開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/

※本リリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。