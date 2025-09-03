MINISFORUM、「IFA 2025」に出展決定 - 次世代AIミニPCを先行公開
2025年9月5日よりドイツ・ベルリンで開催される世界最大のホーム＆コンシューマー・テック・イベント「IFA 2025」において、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニーズフォーラム）は最新のAI対応ミニPCを出展いたします。
本展示会では、革新的なAI機能を搭載したミニPC・ワークステーション・NASを世界初公開。MINISFORUMが追求するコンパクト筐体と卓越した性能を融合した先端技術を体感いただけます。
◆ 出展概要
展示会名：IFA 2025（ドイツ・ベルリン）
会期：2025年9月5日（金）～9月9日（火）
会場：Messe Berlin（メッセ・ベルリン） | ホール5.2 | ブース141
出展予定製品：
AI Mini PC「X1 PRO」
AI NAS「N5 PRO」（IFA Product Technology Innovation Award 受賞）
AI ワークステーション「MS-S1 Max」
展示内容：ライブデモ、限定プレゼント、抽選会を実施予定
◆ ご来場の皆さまへ
MINISFORUMは「コンパクト＋高性能」という価値を核に、ユーザー体験を進化させる製品開発を続けています。IFA 2025の会場では、実機を通じてその進化を直接ご体験いただけます。
◆ 関連リンク
Minisforum N5 Pro AI NAS： https://bit.ly/45VtDva
Minisforum AI X1 PRO： https://bit.ly/4n8iuMH
Minisforum日本公式サイト： https://store.minisforum.jp/
◆ Minisforumについて
Minisforumは、高性能かつコンパクトなデザインのミニPCを開発・販売するグローバルブランドです。ゲーム、オフィス、ホームエンターテインメントなど、多様なシーンで最適なソリューションを提供しています。
会社概要
会社名： MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
本社住所： 香港灣仔海傍港灣道6-8號瑞安中心28樓18室
代表者： 姜 瑞静 （Jiang Ruijing）
商標： MINISFORUM（ミニズフォーラム）
URL： https://store.minisforum.jp/
事業内容： ミニパソコン 周辺機器 デバイスの開発、製造、販売まで一貫体制の運営
お問い合わせ： https://www.minisforum.jp/pages/question-answer
