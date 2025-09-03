ビアレストラン キリンシティで、初の「キリンシティのオクトーバーフェスト2025」を開催！ご馳走ビールMEGAサイズを1,000円でご提供！

キリンシティ株式会社キリンシティのオクトーバーフェスト2025_タイトル

キリンシティ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：波多野潤）は、2025年9月17日(水)より、ビアレストラン キリンシティ・キリンシティプラス全26店舗で「キリンシティのオクトーバーフェスト2025」を開催いたします。キリンシティでのオクトーバーフェストイベントは、今年初となります。

キリンシティは、生産者の想いに“ひと手間”加えたおいしさをお届けするビアレストランです。料理は、定番のソーセージやジャーマンポテトに加え、月毎に野菜や魚介などの素材が変わる『おすすめ素材』や3か月限定『季節の特別メニュー』など、その時どきでお楽しみいただける企画をご用意しています。

今年は、本場ドイツミュンヘンで開催される世界最大のビール祭りを、キリンシティでは創業当初から続く、ふわふわ泡のドイツ伝来3回注ぎの「ご馳走ビール」をお得に楽しんでいただくイベントとして「キリンシティのオクトーバーフェスト」を初めて開催します。

期間中は、通常メニューに加え、職人のソーセージ8種類や特別プレートを全時間帯でご用意いたします。ドイツの音楽ともにお好みのビールとぜひご一緒にお楽しみくださいませ。

１．実施期間：2025年9月17日(水)～10月5日(日)

２．実施店舗：キリンシティ・キリンシティプラス全26店舗

（東北1店舗、首都圏20店舗、中部1店舗、関西4店舗）

※ヤエチカ店は店内改装工事の為休業しています。

３．販売商品：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129300/table/13_1_b951dbe664877414bdd6e8418e86bac7.jpg?v=202509030427 ]キリンシティのオクトーバーフェスト2025_pop

【キリンシティのコンセプト】

キリンシティのコンセプト