タイミー、全国選抜型3days Autumn Job『次世代経営会議』を開催

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（本社：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、2025年11月28日（金）～30日（日）に2027年度卒業予定の学生を対象に、全国選抜型の3days Jobプログラム「次世代経営会議」を開催します。

本プログラムでは、急成長中の企業戦略を担うタイミーコアメンバーがメンターとして伴走。優秀な仲間とともに、3日間で事業拡大案を立案する実践型プログラムです。

背景・目的

当社は、ビジョン「一人ひとりの時間を豊かに」、ミッション「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のもと、スキマバイトサービス「タイミー」を提供しています。

現在当社は“第二フェーズ”に突入し、既存サービスの成長に加え、新規事業の創出を本格的に進めています。そのため、本プログラムでは単なるワークではなく、実際に当社が取り組むべき新規事業の立案に挑戦していただきます。

本プログラムの特徴

■全国選抜30名限定

昨年はエントリー3,000名超から30名のみが参加。挑戦意欲の高い仲間と共に切磋琢磨できます。

■リアルな経営課題に挑戦

「3年後に100億円を創出するための事業拡大案」をテーマに、戦略設計から実行計画までをチームで立案。さらに、優れた事業戦略案は、特別インターンとして実際に事業化を目指すフェーズに進むチャンスがあります。

昨年は、選抜された参加者がこの特別インターンに進み、現在経営層や事業責任者と共に本気で事業化に取り組んでいます。単なる「アイデアコンテスト」ではなく、自分の構想がリアルに世の中に出るかもしれない実践型プログラムです。

■豪華メンター陣

戦略立案・事業成長を担ってきたトップレベルのタイミーコアメンバーがメンターとして3日間伴走します。

豪華メンター陣の一部紹介

メンター１.：経営企画グループ グループマネージャー

2017年 アクセンチュア株式会社に新卒入社、2021年よりマネージャーを務める。

ビジネスコンサルティング本部に所属し、通信業界を中心に事業戦略策定、新規事業・サービス開発、営業DX、カスタマーサクセス組織立上げ、全社業務改革など多数のプロジェクトを経験。

2024年 株式会社タイミーに入社し、事業戦略本部の中核メンバーとして中期経営戦略を策定。

現在はプロダクト本部 戦略マネジメント部にて、経営企画とプロダクトストラテジーの2グループを立ち上げ・管掌し、経営戦略の実行支援や経営特命案件・全社プロジェクトの推進、プロダクトを軸とした事業成長・推進などを担当。

メンター２.：人材開発グループ グループマネージャー

一橋大学卒業後、日本マイクロソフト株式会社に新卒入社。エンタープライズセールス部門に所属し、法人向けクラウドサービスの営業におけるアカウント戦略の立案を担当。

その後、セキュリティ系スタートアップへ転職し、経営企画室にて上場準備や広報、IRを経験。上場後は人事として採用や労務、育成、M&Aに携わり、グループ全体の人材戦略立案など幅広く従事。

2024年に株式会社タイミーに入社後は、人材開発部門を立ち上げ、管理職や新卒向けの育成基盤構築に取り組んでいる。

■昨年の参加者からの声

・本当に素晴らしい方々とお会いすることができました。

自分のビジネスマンとしての人生で、「大きく影響を受けた人」にずっと上位ランクインするだろう人たちばかりでした。

・私たちと同じ目線で本気で向き合ってくださってありがとうございました。ここまで心の底から尊敬したいと思える社員さんに出会えたことがすごく嬉しかったです。

■参加特典

MVPチーム ：賞金100万円

MVPプレイヤー：特別オファー※本人のご希望に沿ったオファーをさせていただきます

遠方からの交通費・宿泊費(前泊・後泊あり)を支給

3日間の飲食・懇親会込み

開催概要

日程 ：2025年11月28日（金）～11月30日（日）

開催場所 ：株式会社タイミー 東京本社（東京都港区東新橋1丁目5－2 汐留シティセンター 35階）

対象 ：2027年4月以降に入社可能な学生の方

・社会に大きなインパクトを与える事業を創りたい方

・戦略設計から実行まで経営者に必要なスキルを学びたい方

・将来的には起業や経営ポジションに就くことを志している方

・経営のプロセスを一貫して学び、成長と成功を導く力を身につけたい方

・圧倒的なスピード感の中で大きなチャレンジをしたい方

・既に起業をしている方 など

募集人数 ：30名限定

応募締切 ：2025年10月17日（金）23:59まで

参加フロー：説明会→エントリーシート →人事面接 → 最終面接→ 適性検査→参加者決定

その他イベント概要

【選抜型】2day Job Timee’s BOOT CAMP～「はたらく」の常識を覆せ。顧客起点で新しい事業を開発する次世代営業を体感せよ。～

参加される皆様には、顧客の課題を起点に、チームで事業アイデアを企画・提案していただきます。

企画・提案・プレゼンを通じて、タイミーの営業の特徴である事業開発・顧客共創・価値設計の思考法など「ビジネスを創る側の視点」が身につくジョブ型イベントになります。

開催日程 ：2025年10月18日（土）～10月19日（日）

開催場所 ：株式会社タイミー 東京本社（東京都港区東新橋１丁目５－２ 汐留シティセンター 35階）

対象 ：2027年度卒業予定の大学生・大学院生

・営業として圧倒的に成果を残したい方

・売り切り型の営業ではなく、企業に伴走し課題を解決する「カスタマーサクセス」に興味のある方

募集人数 ：30名限定

応募締切 ：2025年9月26日（金）23:59まで

参加フロー：説明会→エントリーシート →人事面接 →最終面接→ 適性検査→参加者決定

補助・特典：当日の昼食は当社で用意いたします。

応募フォーム

3days Jobプログラム、その他イベントの応募フォームはこちら

https://timee-recruit.snar.jp/entry.aspx?entryid=7e8deb0b-d42d-4e76-bfde-b52d0a80efab

