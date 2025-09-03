Linkers for BANK/Business、導入機関数50機関を突破

リンカーズ株式会社

リンカーズ株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：前田 佳宏）が提供する金融機関および事業会社向けビジネスマッチングシステム「Linkers for BANK/Business（以下、LFB）」の導入機関数が、この度50機関を突破したことをお知らせいたします。

「LFB」は、全国の地域金融機関が持つ顧客ネットワークと、リンカーズが長年培ってきた技術探索・ビジネスマッチングのノウハウを融合させることで、地域企業の事業課題解決や新たな事業創出を支援するシステムです。地域の企業が抱える多様な課題に対し、全国の企業・技術の中から最適なパートナーを見つけ出すことで、地域経済の活性化に貢献しています。

2018年のサービス開始以来、多くの金融機関や事業会社にご賛同いただき、導入機関数は順調に増加してまいりました。そしてこの度、50機関という節目を達成できたことは、ひとえに導入機関の皆さまのご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

■代表取締役社長 前田佳宏からのコメント

この度、ビジネスマッチングを支援するSaaS型システム「Linkers for BANK/Business」が、地域金融機関様を中心とする50の機関様に導入されましたことを、心より嬉しく、また誇りに思います。

ここまで歩みを進めることができたのは、導入いただいた各機関様をはじめ、ご支援くださったすべてのステークホルダーの皆様のおかげです。地域経済の活性化、そして企業間連携による新たな価値創造という想いを共有し、伴走してくださった皆様に、深く感謝申し上げます。

リンカーズ株式会社は今後も、「地域×製品・サービス×企業」の架け橋として、地方創生や産業振興に貢献し続けてまいります。

■今後の展望

「LFB」の導入機関の拡大を推進するとともに、システムの機能強化にも積極的に取り組んでまいります。具体的には、AIを活用したマッチング精度の向上やより多様なニーズに対応できるデータベースの拡充などを図り、地域金融機関のビジネスマッチング支援を一層強化してまいります。

私たちは、地域金融機関、事業会社の皆様と共に、オープンイノベーションを通じて日本全国の地域経済の発展に貢献してまいります。

■「LFB」の概要と導入実績

「LFB」は、地域金融機関や信用金庫が取り扱うビジネスマッチング案件を一元管理し、案件情報の共有やマッチングノウハウの蓄積・活用を通じて、成約率の向上と業務効率化を実現するクラウドサービスです。

- 現在、全国50の地域金融機関・信用金庫に導入され、ネットワークは順調に拡大中- 累計約34.8万件の商談を創出し、地元企業の商談機会を拡大- 導入機関における直近3年間の実績では、商談件数・成約件数が約200％増、マッチング関連収益は約450％増と大きく成長■「LFB」の3つの強み- ゼロから始められるマッチング支援創業以来蓄積してきたマッチングノウハウをベースに開発されており、未経験者でも導入・運用が可能- 全国規模のネットワーク連携約290万社の企業データベースと約3.8万人の行職員ネットワークにより、地域を越えたマッチングが実現- スキルに依存しないマッチング機能潜在ニーズを引き出す機能により、担当者の経験やスキルに左右されずに提案活動が可能■リンカーズ株式会社について

リンカーズ株式会社は、「マッチングで世界を変える」をミッションに掲げ、ものづくり産業の活性化とイノベーション創出を支援するビジネスマッチングのプロフェッショナル集団です。

当社は、非公開情報の多いものづくり業界において、各産業に精通した産業コーディネーターによる「目利き」と、ITを駆使した高精度な探索システムを掛け合わせ、これまでの枠を超えた創造的で革新的なビジネスマッチングを実現しています。