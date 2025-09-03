プレコフーズ　一般向けに国産野菜と自家製マヨネーズのサラダを発売！新商品の『マヨコールスロー』、リニューアル商品『音楽ポテサラ』『踊るマカロニ』『マヨな春雨』

株式会社プレコフーズ

総合食品卸の株式会社プレコフーズ(本社：東京都品川区、代表：高波 幸夫※1)は、新商品『マヨコールスロー』を2025年8月16日より順次、スーパーマーケットにて（※2)販売開始しました。また既存のサラダ商品も『音楽ポテサラ』『踊るマカロニ』『マヨな春雨』として一部原料や、名称・パッケージをリニューアルし販売しています。

■商品のこだわり

好評発売中の『マヨコールスロー』『音楽ポテサラ』『踊るマカロニ』『マヨな春雨』

国産の新鮮野菜を毎日仕入れ、自社工場でカットしています。またサラダ製造で使用するマヨネーズも自社で製造。原料、レシピ、そして当社代表が想いを込めて命名した商品名と、こだわりがつまったサラダ商品を是非ご賞味ください。

■商品情報

音楽ポテサラ 大1pc210g入り\298円（税抜）

商品名：音楽ポテサラ（ポテトサラダから名称・パッケージを変更）

特長：当社のサラダ部門で不動の人気No.1商品。クリーミーな口当りで、ポテトが奏でるクリームハーモニーをご賞味ください。

メーカー希望小売価格：1pc210g 298円（税抜） 1pc140g 248円（税抜） 1pc100g 198円（税抜）

マヨコールスロー 大1pc200g 298円（税抜）

商品名：マヨコールスロー（新商品）

特長：自家製マヨきわだつ野菜たち。コーンたっぷり、キャベツはシャキシャキ、カニかま入りです。

メーカー希望小売価格：1pc200g 298円（税抜） 1pc140g 248円（税抜） 1pc80g 198円（税抜）

踊るマカロニ 大1pc200g 298円（税抜）

商品名：踊るマカロニ（マカロニサラダから原料の変更、名称・パッケージを変更）

特長：既存商品であった「マカロニサラダ」からマカロニの種類を変更。イメージはマカロニ達のパーティーサラダ。自家製マヨにこころはずみます！

メーカー希望小売価格：1pc200g 298円（税抜） 1pc140g 248円（税抜） 1pc90g 198円（税抜）

マヨな春雨 大1pc170g 298円（税抜）

商品名：マヨな春雨（春雨と野菜のサラダから名称・パッケージを変更）

特長：自家製マヨと春雨のハーモニー。太めの春雨と国産野菜が自家製マヨネーズで絡み合います。

メーカー希望小売価格：1pc170g 298円（税抜） 1pc125g 248円（税抜） 1pc80g 198円（税抜）

■ 各種取扱店舗

各種取扱店舗(※2)：東武ストア様などスーパーマーケット

※一部取り扱いのない店舗もございます

■当社プレコグループについて

“食の楽しみと笑顔の創造企業”

プレコフーズは“新鮮食材のスペシャリスト”として、『安全』『品質』『鮮度』の高い食品を笑顔と共にお届けしています。また飲食店の印象を左右するクレンリネス分野においては、飲食店を知り尽くした当社ならではのサービスを展開。2025年4月に事業譲受により誕生した食品製造部門では、スーパーマーケットや飲食店にお届けする惣菜を製造。飲食店発展の良きパートナーとなり、これまでの食品卸の概念を超え、豊かな食文化に貢献する事業展開を目指しています。

本社オフィスが入るアートヴィレッジ大崎セントラルタワー

社名：株式会社プレコフーズ

代表：代表取締役社長 高波 幸夫（※１ 高はハシゴダカ）

創業：1955年

従業員数：1345名（グループ合計/2025年5月1日時点）

売上高：304億(グループ合計/2025年3月期)

URL：https://www.precofoods.co.jp/

本社：東京都品川区大崎1丁目2番2号

アートヴィレッジ大崎セントラルタワー9階