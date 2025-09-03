Ragate株式会社、コーポレートブランドを全面刷新-　新ロゴ／ビジュアルアイデンティティとコーポレートサイトを公開

Ragate株式会社

このたび、Ragate株式会社（本社：東京都中央区日本橋富沢町6-4 、代表取締役：益子 竜与志、以下「ラーゲイト」）は、企業としての提供価値をより明確に伝えるため、コーポレートブランドを全面刷新しました。新たなブランドでは、ロゴ／カラー／タイポグラフィ／トーン&マナーを再設計し、同時にコーポレートサイト(https://www.ragate.co.jp/)をリニューアル公開しました。

リニューアルの全体像(https://www.ragate.co.jp/media/news/a99lb08j0xh6)

今回のリニューアルは「DX戦略×先端技術」をテーマとし、これまで培ってきた先端技術の知見や経験を最大限に活かした事業展開、そしてMBA・AI・先端技術に関するケイパビリティを活かしたDX・IT戦略支援をより明確に発信することを目的としています。

リニューアルの目的(https://www.ragate.co.jp/media/mashiko_blog/7o_pkvnebhi)（代表取締役より）

リニューアル後のロゴ

今回のリニューアルは、「信頼感と品格」を軸に、企業としてのビジョンや事業内容、強みをより鮮明に伝えることを目的としました。

採用特化ではなく、Ragateという会社全体を知っていただくための構成に刷新しています。

デザイン・コンテンツ・情報設計のすべてを見直し、アクセスいただいた方にとって「わかりやすく、信頼できる」サイトを目指しました。

Ragate（ラーゲイト）株式会社 代表取締役 益子 竜与志

今や企業の持続的成長にはDX推進が欠かせません。

私たちはこれまで、AI、クラウド、データ分析、サーバーレス、Flutterといった先端技術を活用し、多様な業界でのDX推進を支援してきました。

新サイトでは、こうした実績やノウハウを体系的に整理し、具体的な事例や背景も含めて発信しています。「情報を知るだけ」ではなく、「実務に活かせるヒントを得られる」場所にしていきます。

今後とも皆様にラーゲイトが出来る精一杯の価値提供をし続けてまいります。

会社概

事業概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119123/table/29_1_c8d84f2f75a95477d4930654d4b3636a.jpg?v=202509030427 ]- AWSサーバーレスで実現する実践的データ利活用(https://www.ragate.co.jp/service/klap16o--_xq)- SaaS戦略とサーバーレス開発を一気通貫で提供(https://www.ragate.co.jp/service/pjuzjthqm)- toC向けUI.UX体験設計からPoC・MVP・内製化を一気通貫支援(https://www.ragate.co.jp/service/r1k7036le)- クラウドネイティブ・モダンアプリケーション開発内製化支援(https://www.ragate.co.jp/service/4_cndcnymj)- EOL/EOS超えの段階刷新とBPRでROIを最速創出(https://www.ragate.co.jp/service/aczx7ul8b)- 最先端のAI × DXを1日で速習する生成AI実践講座(https://www.ragate.co.jp/service/lb14wvn0vto)- 生成AI開発内製化と継続的リスキリング・組織定着化実現(https://www.ragate.co.jp/service/d2vzlznw8)