ぐんま次世代映像クリエイターコンペ「Gunma Next Generation Filmmaker Competition 2025」 応募総数290名から、作品制作に進む映像クリエイター10名が決定
群馬県と株式会社Vook（本社：東京都港区、代表取締役：岡本 俊太郎、以下Vook）は、映像分野で次世代を担うクリエイターの発掘および地域の魅力発信を目的に群馬県が主催するショートフィルムコンペティション「ぐんま次世代映像クリエイターコンペ」において、群馬県から制作支援金100万円を受けて作品制作へ進む10名のクリエイターを決定いたしました。
応募総数290名の中から、企画審査を経て、世界へ羽ばたく映画監督を目指す様々なクリエイターが選出されました。
ぐんま次世代映像クリエイターコンペ2025 10名の映像クリエイターが決定
10名のクリエイターは、2026年2月中旬（予定）に開催予定の作品完成披露試写会に向けて、群馬県を撮影地または舞台としたショートフィルムの制作を行います。作品完成披露試写会では、審査委員長である俳優・映画監督の奥田瑛二氏、審査委員である映画監督・脚本家・演出家の長久允氏、プロデューサーの前田浩子氏の3名の審査を受けて、大賞作品等が選出される予定です
◼︎選出された10名のクリエイター（50音順/クリエイター名）
選出クリエイター 有里 まりな
有里 まりな（ありさと まりな）
神奈川県出身／神奈川県在住／27歳
作品タイトル「ユビキタスブルー」（仮）
選出クリエイター 久家 友哉
久家 友哉（くげ ともや）
群馬県出身／東京都在住／40歳
作品タイトル「運命ハサミ少女」（仮）
選出クリエイター 三本菅 悠
三本菅 悠（さんぼんすげ ゆう）
福島県出身／東京都在住／40歳
作品タイトル「崖っぷちおじさんズ」（仮）
選出クリエイター 田辺 敬紀
田辺 敬紀（たなべ ひろき）
大阪府出身／東京都在住／29歳
作品タイトル「ムーンサイドより」（仮）
選出クリエイター 長尾 淳史
長尾 淳史（ながお あつし）
滋賀県出身／東京都在住／30歳
作品タイトル「忘れモノ漂流記」（仮）
選出クリエイター 中村 七瀬
中村 七瀬（なかむら ななせ）
北海道出身／東京都在住／33歳
作品タイトル「Unknown-アンノウン-」（仮）
選出クリエイター Peter Clay
Peter Clay（ぴーたー くれい）
東京都出身／東京都在住／25歳
作品タイトル「Flicker」（仮）
選出クリエイター 山田 玄徳
山田 玄徳（やまだ げんとく）
神奈川県出身／大阪府在住／32歳
作品タイトル「ねじまき夫婦」（仮）
選出クリエイター 横山 裕己
横山 裕己（よこやま ひろき）
群馬県出身／オランダ在住／48歳
作品タイトル「Flowing」（仮）
選出クリエイター 吉村 葵
吉村 葵（よしむら あおい）
高知県出身／東京都在住／28歳
作品タイトル「きおくおり」（仮）
◼︎コンペティション概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/21976/table/52_1_4545c56496ec9a29a79039c6e8cd90e6.jpg?v=202509030427 ]
※詳細は公式ウェブサイトをご確認ください
株式会社Vook 概要
「映像クリエイターを無敵に。」をビジョンに掲げ、映像クリエイターを支援する事業を展開するインパクトスタートアップ。映像制作に特化した日本最大級のメディアプラットフォーム『Vook』を中心に、教育事業、キャリア事業、映像活用支援事業を展開。映像クリエイターの支援を通じ、映像業界に変革をもたらし、映像クリエイターが活躍できる環境創出に取り組んでいます。
代表者：代表取締役 岡本 俊太郎
所在地：東京都港区赤坂5-2-33-1111
設 立：2012年1月
事業概要：
・国内最大級の映像制作Tipsサイト「Vook（https://vook.vc/）」の運営
・映像制作者の育成サービス「Vook school（https://school.vook.vc/）」の運営
・映像制作者の人材紹介サービス「Vook キャリア（https://career.vook.vc/）」の運営