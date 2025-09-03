ぐんま次世代映像クリエイターコンペ「Gunma Next Generation Filmmaker Competition 2025」　応募総数290名から、作品制作に進む映像クリエイター10名が決定

株式会社Vook

群馬県と株式会社Vook（本社：東京都港区、代表取締役：岡本 俊太郎、以下Vook）は、映像分野で次世代を担うクリエイターの発掘および地域の魅力発信を目的に群馬県が主催するショートフィルムコンペティション「ぐんま次世代映像クリエイターコンペ」において、群馬県から制作支援金100万円を受けて作品制作へ進む10名のクリエイターを決定いたしました。

応募総数290名の中から、企画審査を経て、世界へ羽ばたく映画監督を目指す様々なクリエイターが選出されました。

ぐんま次世代映像クリエイターコンペ2025 10名の映像クリエイターが決定

10名のクリエイターは、2026年2月中旬（予定）に開催予定の作品完成披露試写会に向けて、群馬県を撮影地または舞台としたショートフィルムの制作を行います。作品完成披露試写会では、審査委員長である俳優・映画監督の奥田瑛二氏、審査委員である映画監督・脚本家・演出家の長久允氏、プロデューサーの前田浩子氏の3名の審査を受けて、大賞作品等が選出される予定です

◼︎選出された10名のクリエイター（50音順/クリエイター名）

選出クリエイター 有里 まりな

有里 まりな（ありさと まりな）

神奈川県出身／神奈川県在住／27歳

作品タイトル「ユビキタスブルー」（仮）

選出クリエイター 久家 友哉

久家 友哉（くげ ともや）

群馬県出身／東京都在住／40歳

作品タイトル「運命ハサミ少女」（仮）

選出クリエイター 三本菅 悠

三本菅 悠（さんぼんすげ ゆう）

福島県出身／東京都在住／40歳

作品タイトル「崖っぷちおじさんズ」（仮）

選出クリエイター 田辺 敬紀

田辺 敬紀（たなべ ひろき）

大阪府出身／東京都在住／29歳

作品タイトル「ムーンサイドより」（仮）

選出クリエイター 長尾 淳史

長尾 淳史（ながお あつし）

滋賀県出身／東京都在住／30歳

作品タイトル「忘れモノ漂流記」（仮）

選出クリエイター 中村 七瀬

中村 七瀬（なかむら ななせ）

北海道出身／東京都在住／33歳

作品タイトル「Unknown-アンノウン-」（仮）

選出クリエイター Peter Clay

Peter Clay（ぴーたー くれい）

東京都出身／東京都在住／25歳

作品タイトル「Flicker」（仮）

選出クリエイター 山田 玄徳

山田 玄徳（やまだ げんとく）

神奈川県出身／大阪府在住／32歳

作品タイトル「ねじまき夫婦」（仮）

選出クリエイター 横山 裕己

横山 裕己（よこやま ひろき）

群馬県出身／オランダ在住／48歳

作品タイトル「Flowing」（仮）

選出クリエイター 吉村 葵

吉村 葵（よしむら あおい）

高知県出身／東京都在住／28歳

作品タイトル「きおくおり」（仮）

◼︎コンペティション概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21976/table/52_1_4545c56496ec9a29a79039c6e8cd90e6.jpg?v=202509030427 ]

※詳細は公式ウェブサイトをご確認ください

株式会社Vook 概要

「映像クリエイターを無敵に。」をビジョンに掲げ、映像クリエイターを支援する事業を展開するインパクトスタートアップ。映像制作に特化した日本最大級のメディアプラットフォーム『Vook』を中心に、教育事業、キャリア事業、映像活用支援事業を展開。映像クリエイターの支援を通じ、映像業界に変革をもたらし、映像クリエイターが活躍できる環境創出に取り組んでいます。

代表者：代表取締役 岡本 俊太郎

所在地：東京都港区赤坂5-2-33-1111

設 立：2012年1月

事業概要：

・国内最大級の映像制作Tipsサイト「Vook（https://vook.vc/）」の運営

・映像制作者の育成サービス「Vook school（https://school.vook.vc/）」の運営

・映像制作者の人材紹介サービス「Vook キャリア（https://career.vook.vc/）」の運営