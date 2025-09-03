【京王百貨店 新宿店】9月10日(水)まで「大北海道展」を開催中！残暑にぴったりのひんやりスイーツや初登場の人気ラーメン店など、新たに登場。会場限定メニューは必見！

残暑にぴったりのひんやりスイーツや初登場の人気ラーメン店など、新たに登場。会場限定メニューは必見！「大北海道展」を開催中会期：開催中～9月10日(水)

1週目は、2店舗で実演販売するラーメンが前年比＋約36.5％と好調！

京王百貨店 新宿店では、7階大催場にて、9月10日(水)まで、「大北海道展」を開催中です。2002年からスタートし20年以上続く当店の北海道展は、単県物産展で唯一、春と秋の年2回・各2週間の開催が定例となっている人気・規模ともにトップの物産展です。さまざまな北海道グルメが都心で堪能できるイベントとして幅広い世代のお客様に人気があり、春・秋それぞれの開催において2年連続過去最高の売上を記録。今期は過去最長となる19日間に拡大して開催しています。地元で話題のグルメから北海道みやげの定番までそろえ、9月2日(火)から一部店舗を入れ替え、初登場2店舗を含む計60店舗（通期計83店舗） が出店しています。

●砂川／岩瀬牧場 「秋のジェラソフト」(1カップ)880円





■2店舗が初登場！「京王ラーメンフェス」 実演 京王百貨店限定

※会場ではプラスチック容器での提供です

※ラストオーダーは各日閉場の30分前





「特製焼き煮干し醤油」(1人前)1,650円〈各日200食販売予定〉









●初登場 札幌／らーめん清湯(チンタン)「特製焼き煮干し醤油」(1人前)1,650円〈各日200食販売予定〉

●初登場 札幌／麺処まるはBEYOND

「札幌味噌バターコーンラーメン」(1人前)1,650円〈各日200食販売予定〉













■「京王百貨店限定」「平日数量限定」楽しみ方いろいろ！３つの価格帯でそろう、肉・海鮮弁当 実演

＜3,000円台・ごちそう三昧弁当＞



「サロマ和牛ステーキ3種盛り弁当(サーロイン×ランプ×カルビ)」

(1折)3,240円 京王百貨店限定〈各日限定50点販売予定〉











●札幌／精肉卸し直営 焼肉 八軒苑「サロマ和牛ステーキ3種盛り弁当(サーロイン×ランプ×カルビ)」(1折)3,240円 京王百貨店限定〈各日限定50点販売予定〉

＜2,000円台・繁盛店の自慢の味＞



(1折)2,484円京王百貨店限定〈各日限定50点販売予定〉











●札幌／市場めし兆(きざし)「兆弁当～漁火～」(1折)2,484円京王百貨店限定〈各日限定50点販売予定〉

＜平日限定・1,080円弁当＞

●札幌／今井商店「海の幸お特盛弁当」（1折）

特別企画品〈各日50点販売予定〉※お一人様2点まで