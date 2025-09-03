こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店 新宿店】9月10日(水)まで「大北海道展」を開催中！残暑にぴったりのひんやりスイーツや初登場の人気ラーメン店など、新たに登場。会場限定メニューは必見！
会期：開催中～9月10日(水)
会場：京王百貨店 新宿店7階 大催場
営業時間：10時～20時 ※最終日は17時閉場
京王百貨店 新宿店では、7階大催場にて、9月10日(水)まで、「大北海道展」を開催中です。2002年からスタートし20年以上続く当店の北海道展は、単県物産展で唯一、春と秋の年2回・各2週間の開催が定例となっている人気・規模ともにトップの物産展です。さまざまな北海道グルメが都心で堪能できるイベントとして幅広い世代のお客様に人気があり、春・秋それぞれの開催において2年連続過去最高の売上を記録。今期は過去最長となる19日間に拡大して開催しています。地元で話題のグルメから北海道みやげの定番までそろえ、9月2日(火)から一部店舗を入れ替え、初登場2店舗を含む計60店舗（通期計83店舗） が出店しています。
京王百貨店新宿店「大北海道展」イベントページはこちら
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/hokkaido_autumn.html
■過去最大規模！残暑に楽しむひんやりスイーツ会期計約65種を展開「ひんやりスイーツ特集」実演 京王百貨店限定
北海道産メロン・ハスカップ、ヨーグルトと組み合わせたパフェ・サンデーなど、長引く残暑におすすめの後味がすっきりとしたひんやりスイーツが充実します。
●砂川／岩瀬牧場 「秋のジェラソフト」(1カップ)880円
●千歳／ジャージーブラウン 「自家製ヨーグルトとメロンピューレのソフト」(1カップ)680円
●江別／町村農場 「ハスカップとベリーとヨーグルトのサンデー」(1カップ)1,188円
●札幌／札幌ろまん亭 「『極』ショコラノワール」(1カップ)900円
■2店舗が初登場！「京王ラーメンフェス」 実演 京王百貨店限定
●初登場 札幌／らーめん清湯(チンタン)
「特製焼き煮干し醤油」(1人前)1,650円〈各日200食販売予定〉
●初登場 札幌／麺処まるはBEYOND
「札幌味噌バターコーンラーメン」(1人前)1,650円〈各日200食販売予定〉
■「京王百貨店限定」「平日数量限定」楽しみ方いろいろ！３つの価格帯でそろう、肉・海鮮弁当 実演
＜3,000円台・ごちそう三昧弁当＞
●札幌／精肉卸し直営 焼肉 八軒苑
「サロマ和牛ステーキ3種盛り弁当(サーロイン×ランプ×カルビ)」
(1折)3,240円 京王百貨店限定〈各日限定50点販売予定〉
＜2,000円台・繁盛店の自慢の味＞
●札幌／市場めし兆(きざし)「兆弁当～漁火～」
(1折)2,484円京王百貨店限定〈各日限定50点販売予定〉
＜平日限定・1,080円弁当＞
●札幌／今井商店「海の幸お特盛弁当」（1折）
特別企画品〈各日50点販売予定〉※お一人様2点まで
※写真と一部内容・食材が変更になる場合がございます。また、天候・交通事情により販売開始の遅れや販売中止・企画内容を変更する場合がございます。
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込みです。画像はすべてイメージです。
