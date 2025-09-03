『LORDNINE：自分流MMORPG』新規地域「赤い芒平原」を含むアップデートを実施！

Smilegate Holdings, Inc., Megaport Branch

■レジェンド装備・装飾品・匠昇格書など、様々なアイテムを獲得可能

■4種の新規アビリティおよびアビリティポイントシステムを導入し、戦略的な成長要素を強化

スマイルゲートは9月3日(水)、NX3GAMESが開発したMMORPG『LORDNINE：自分流MMORPG』において、新規地域「赤い芒平原」、新規アビリティ、アビリティポイントシステム、新規乗り物などが追加される大規模アップデートを実施したことを発表しました。

今回のアップデートでは新規地域「赤い芒平原」を実装しました。

該当地域に登場するフィールドボスとモンスターを討伐することで、レジェンド装備や装飾品、新規アビリティや匠昇格書など、様々な報酬を獲得することができます。

また、4種の新規アビリティ「武装解除」、「超感覚」、「マナサイクル」、「戦場の叫び」が追加されました。

新規アビリティは「赤い芒平原」のフィールドボスやモンスターの討伐、または製作によって獲得できます。

さらに、アビリティレベルが100に到達するごとに1ポイントが付与される「アビリティポイント」システムが新たに導入されました。

ユーザーは累積したポイントを活用して、キャラクターを成長させることができます。

加えて、新規乗り物「エウテュフロン」がゲーム内ショップにて購入可能となりました。

赤い芒平原アップデート記念ログインイベントや探検ミッションイベント、アイテム履歴イベントなど、多彩なイベントも開催されます。

『LORDNINE：自分流MMORPG』に関する情報は、公式コミュニティより確認可能です。

ゲーム情報

[ タイトル ] ロードナイン

[ ジャンル ] MMORPG

[ 対応OS ] PC / iOS / Android

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年7月31日

ウェブサイト情報

公式サイト

https://l9asia.onstove.com/

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/l9asia/jp

公式X

https://x.com/LORD9_jp

公式YouTube

https://www.youtube.com/@LORDNINE_JP

スマイルゲート公式サイト

https://smilegate.com/jp/