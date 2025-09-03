『ハロウィーン・イベント ２０２５』昼の『ハハハ！ ハロウィーン・パーティ』先行公開『ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ』新登場！ン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ』新登場！

合同会社ユー・エス・ジェイ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年9月4日（木）から『ハロウィーン・イベント 2025』を順次開始します。2002年のハロウィーン・イベント開始以来、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本におけるハロウィーン・イベントに新たな楽しみ方を提案、日本の秋シーズンに「超絶叫して超熱狂」する、全く新しいカテゴリーのエンターテイメントを提供し毎年活況を呈しています。本日9月3日（水）、今年の秋を盛り上げる『ハロウィーン・イベント 2025』を報道陣に先行公開しました。

本日午前中には、ポケモンたちとのダンス・バトルで踊りまくる超熱狂の新ショー『ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ』をはじめ、昼のハロウィーンも初公開しました。

なお、本日先行公開する『ハロウィーン・ホラー・ナイト』についても、本日夜にニュース配信予定です。併せてご確認いただきたくよろしくお願いいたします。

新登場『ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ』をはじめ、明日開幕の昼のハロウィーン『ハハハ！ ハロウィーン・パーティ』を先行公開！

本日午前中、DJ ピカチュウとDJ ゲンガーたちとド派手に踊りまくる『ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ』を、明日の開幕に先駆けグラマシーパークで初公開しました。昨年大盛況だったショーの音楽やダンスなどを一新して楽しさもパワーアップし、ダンスやジャンプ、コール＆レスポンスなど、ゲストの皆さまも“主役”となって、会場全体が超熱狂するハロウィーン・パーティです。DJ ピカチュウとDJ ゲンガー、ミミッキュ、ジュペッタ、ムウマ、そして、エネルギッシュなエンターテイナーたちが全力で盛り上げるなか、今年から新たにヒトモシとバケッチャも加わって、ゴーストタイプのポケモンたちがステージ上に勢ぞろいすると、会場からは大歓声があがりました。「DECO*27」プロデュースのロックとダンスの2ジャンルをアレンジしたド派手な音楽にのった、白熱のダンス・バトルで、子どもから大人まで会場が一体となって、踊って叫んでジャンプして超熱狂のパーティを全身で満喫しました。

■『ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ』を体験したゲストのコメント

「めっちゃ楽しかったです！自然と体が動いちゃうほどみんなで一緒に踊れて、盛り上がれるのがすごく良かったです。明るいショーの雰囲気が最高で、みんなで一緒に笑顔で楽しめました。ポケモンたちの姿に癒されながら、日常を忘れてスッキリできました！ 」（女性2人組/大阪府在住）

「大好きなDJピカチュウやポケモンたちと一緒に思いっきり踊ってジャンプして、本当に楽しかったです！ ダンス・バトルも新鮮で面白く、親子そろって大盛り上がりできました！今年のハロウィーンも、家族みんなでさらに楽しめそうでとてもワクワクしています。」（女性・5歳男児／大阪府在住）

クルーとの「トリック・オア・トリート」、ハロウィーン衣装の人気キャラクターたちのグリーティングなど、この秋だけのプログラムで、心の底からハハハ！と笑顔になれる！

秋の風物詩「トリック・オア・トリート」も明日から開催します。小さいお子さまたちが、クルーに「トリック・オア・トリート！」と声をかけ、キャンディをもらうハロウィーンならではの交流を笑顔で楽しみました。

『ミニオン・モンスターズ・グリーティング』では、今だけのハロウィーン仮装のミニオンたちがお出迎え！『ユニバーサル・ワンダーランド』では、ハロウィーン仮装のパークの仲間たちがみんなで踊れるダンス・ショーを明日から開催。子どもから大人まで全てのゲストが、心の底からハハハ！と笑顔になって超熱狂できる、昼のハロウィーンをお楽しみください。

