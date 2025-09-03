～ 自分勝手に香りを楽しむ、“感性“が味方するフレグランス　「ERAM＜エラム＞」 ～　台湾出身のファッションデザイナー汪俐伶氏とのコラボイベントを台北で開催

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス（本社：東京都中央区、社長：横手喜一）のフレグランスブランド「ERAM」は、2025年8月27日、台湾・台北にて現地メディア向けの発表イベントを開催しました。本イベントは、台湾を代表するファッションデザイナー・汪俐伶（WANGLILING）氏との共鳴により実現したもので、今後、ポップアップイベントなどを通じて台湾での活動を段階的に展開してまいります。

■進出の背景

ブランドローンチ以降、ERAMは日本を訪れた台湾の方々から高い評価をいただいてまいりました。こうした評価を背景に、このたび初めて台湾市場に進出することとなりました。台湾は繊細で洗練された美学文化を有しており、その価値観はERAMが追求する「感性」と高い親和性を持っています。今回の進出を通じて、台湾市場における新たな価値創造を目指してまいります。

■台北でのコラボレーションイベント

2025年8月27日に開催した発表イベントでは、汪俐伶氏のブランド「WANGLILING」とのタイアップにより、香りとファッションを通じて感性を解き放つ体験を来場者に届けました。当日は、台湾の主要メディアや業界関係者に向けて、ERAMが持つ多彩な香りの世界観を紹介しました。

汪氏 が手掛ける「大地シリーズ」は、自然の色調や草花の線をベースに、土地や植生、気候の移ろいを繊細に表現。嗅覚を「目に見えないのに、強く共鳴を呼び起こす感覚」と捉え、香りとファッションを融合させた新しい表現を提案しました。ERAMとともに生み出された「香りをまとう」という体験は、香水をアクセサリーからスタイルの核心へと昇華させています。

<汪俐伶（WANGLILING）>

台湾を代表するファッションデザイナー。建築的なフォルムと繊細なディテールを融合させた独自の美学で知られ、自然や日常の情景をインスピレーション源としたコレクションを発表している。台湾国内外のファッションシーンで高い評価を受け、台北を拠点に自身のブランド「WANGLILING」を展開中。

ERAM代表 大島康平（左）・WANGLINGデザイナー 汪俐伶（中）・ERAMブランドディレクター 西井哲也（右）



～ERAM<エラム>について～

ERAMは、「自分勝手に香りを楽しむ、感性が味方するフレグランス」をコンセプトに、2024年11月に誕生した日本のフレグランスブランドです。

古典文学に着想を得て、日本人の心に響く普遍的な情景や心情を香りで表現。

香りに加え、絵や言葉などの感覚的な要素を通して、他の誰でもない自分自身の感性で香りと出会う体験を提案しています。