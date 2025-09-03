眠りの専門店マイまくら、プロバレーボールプレイヤー高橋藍選手の等身大パネルが全国の店舗に登場 ＆ 新CMもスタート
「眠りの専門店マイまくら」展開をする株式会社エイティー今藤（本社：鹿児島県薩摩川内市、代表：今藤 尚一）は、睡眠サポート契約を結ぶプロバレーボールプレイヤー高橋藍選手の等身大パネル3種類を9月2日より全国の店舗にて展示いたします。
また、9月中旬より高橋藍選手の新CMを全国のテレビ局にて放映いたします。
9月2日（火）より全国の店舗に等身大パネルが登場
「眠りの専門店マイまくら」全国43店舗の店頭に、9月2日より高橋藍選手の等身大パネルが登場しました。
パネルは全3種類。展示されるパネルの種類は店舗により異なります。
一般のお客様の写真撮影も大歓迎。フォトスポットとしてぜひご利用ください。
高橋藍選手と一緒に写っちゃおう！
等身大パネル設置の店舗一覧はこちら。
https://www.mymakura.com/f/shoplist
9月中旬より新テレビCM 2タイプを放送
高橋藍選手が愛用されている2つのオーダーメイド寝具「オーダーメイド首肩楽寝myまくら」、「オーダーメイド腰楽寝myマット」につきまして、それぞれの新テレビCMを9月中旬より全国放映いたします。
１.オーダーメイド 首肩楽寝myまくら編
Youtubeリンク：https://youtu.be/81njh0Bz0Ro
２.オーダーメイド 腰楽寝myマット編
Youtubeリンク：https://youtu.be/JCv_0M5naLI
放送エリア：一部地域を除く全国
媒体：地上波、Tver
高橋藍選手 使用アイテム
・オーダーメイド 首肩楽寝マイ枕 44,000円～
数多くのアスリートが愛用するオーダーメイドマイ枕の最新モデル。3層構造の上層に立体キューブカットを施したソフトなウレタンを採用したことで、これまでにないフィット感と体圧分再生を実現。下層には鹿児島桜島の火山灰を配合した特許素材・マグマパワー(R)︎を採用。
128個のセンサーを搭載した「マイまくら全身測定機」により頭から首、背中、お尻、脚、踵まで全身のカーブと、就寝時に各部位にかかる圧力を測定し、身体に合った枕を約1時間で作成。永年メンテナンス保証付き。
https://www.mymakura.com/f/kubikatarakune-mymakura
・オーダーメイド 腰楽寝myマット 162,800円～
同測定機による全身の測定データをもとに、硬め・ふつう・柔らかめの素材を身体の部位ごとに組み合わせてオーダーメイドが可能。立体キューブカットを施した自社発泡のウレタンが全身に隙間なくフィットしながら身体を点で支え、血流を妨げにくい作りとなっています。折り畳んでコンパクトに収納も可能な三つ折りタイプ
https://www.mymakura.com/f/koshirakune-mymat
株式会社エイティー今藤について
鹿児島県薩摩川内市にて1905年に寝具専門店として創業。2000年に日本で初めてとなるオーダーメイド枕「マイ枕」を発売し、特許を取得。屋号を「眠りの専門店 マイまくら」に改め、北海道から沖縄まで現在全国に店舗を展開する。
福岡県大川市に自社工場を構え、寝具の素材となるウレタンフォームの発泡から加工、製品仕上げまでを自社で一貫して行う枕・マットレスメーカーとしても販路を拡大中。
会社概要
社名：株式会社エイティー今藤
本社所在地：鹿児島県薩摩川内市平佐町1935-1
代表取締役：今藤 尚一
設立：1905年
事業内容： 寝具の製造・販売
HP：https://www.mymakura.com/