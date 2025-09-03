LIGHTSPEEDの証券に関する集団訴訟手続の和解に関する通知

同通知は該当者の権利に影響を及ぼす可能性があるため、注意深くお読みください。

同通知は、被告と関係のある特定の人物を除き、2019年3月7日から2021年11月3日までの間にLIGHTSPEED COMMERCE INC.またはLIGHTSPEED POS INC.の証券を取得したすべての個人および法人（総称して「クラス」または「クラス構成員」）を対象としています。

モントリオール、2025年9月3日 /PRNewswire/ -- Lightspeed Commerce Inc.、同社取締役および役員複数名、並びにPricewaterhouseCoopers LLP（総称して「被告」）に対して、ケベック州高等裁判所において集団訴訟の提起がなされています。原告は、被告がLightspeed Commerce Inc.の財務実績に関して、有価証券報告書や公開声明において重要な事実を虚偽記載したと主張しています。

当事者間で、責任を認めることなく、裁判所の承認を条件として和解案に合意しました。同通知は、提案された和解内容およびクラス構成員の権利に関する概要を提供するものです。

提案された和解条件

被告は、自己に対するすべての請求を最終的に解決するものとして、総額1,100万カナダドルを支払います。クラスに対する和解金は、弁護士費用および立替費用、管理者の経費、並びに税金を差し引いた後、裁判所の承認を条件として、クラス構成員に比例配分されます。和解契約の全文は、以下のURLから入手可能です：https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed.

オプトアウト

提案された集団訴訟に参加せず、または和解による利益を受け取りたくない場合は、2025年10月15日までにオプトアウトする必要があります。オプトアウト用紙および追加の手続き案内は、以下のURLから入手可能です：https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed.

弁護士費用、立替費用および税金

クラスの代理人弁護士は、代表原告との合意に基づき、1,100万カナダドルの3分の1（33.33%）に相当する弁護士費用に加え、立替費用および税金について、裁判所の承認を求める予定です。

承認審理

ケベック州高等裁判所は、和解のみを目的として本件集団訴訟を認可し、提案された和解内容および弁護士費用、立替費用、税金を承認するかどうかを審理します。審理は2025年11月21日午前9時30分より、モントリオール裁判所（ケベック州モントリオール市Notre-Dame Street East 1番地に所在）で行われます。提案された和解に異議を唱えないクラス構成員は、審理に出席する必要はありません。ただし、希望する場合はモントリオール裁判所2.07法廷に直接出席するか、以下のMicrosoft Teamsリンクを使用してオンラインで参加することも可能です：こちらをクリック.

現時点では、クラス構成員が提案された和解に参加する意思を示すために何らかの行動を取る必要はありません。2025年11月21日の承認審理後、和解が承認された場合には、参加を希望するクラス構成員に向けて手続方法を示す追加通知が行われます。独自に弁護士から助言や指導を受けることが望ましい、または必要であると考えるクラス構成員は、自己の費用負担にてそれを求めることができます。

異議申立て

クラス構成員は、提案された和解に対して異議を申し立てる権利を有しています。承認審理において、クラス構成員は提案された和解内容および残余金の配分に関して自らの主張を述べることができます。裁判所は、クラス構成員から提出された異議について、書面により、送料前払郵送またはメールで以下宛先に送付された場合に審理対象とします。Concilia Services Inc.、1-5900 Andover Avenue, Montréal (QC), H4T 1H5、メールアドレス：lightspeed@conciliainc.com、宛名：「Lightspeed Commerce Inc. 集団訴訟手続」。異議を申し立てたいクラス構成員は、2025年10月15日までに手続を行わなければなりません。

異議申立書は英語またはフランス語で提出することができ、以下の情報を含める必要があります。

(a) 異議申立人の氏名、現住所、電話番号および可能であればメールアドレス

(b) 2019年3月7日時点で購入し、(1) 2021年9月28日または (2) 2021年11月3日の取引終了後まで保有していた証券の数量、および関連するすべての取引記録

(c) 異議の内容および理由を簡潔に記載した書面

(d) 異議申立人またはその代理人が審理に本人として出席するのか、または弁護士を通じて出席するのかを明記する。弁護士を通じて出席する場合には、その弁護士の氏名、住所、電話番号、ファックス番号およびメールアドレス

裁判所、原告および被告には、提出されたすべての異議申立てが通知されます。

ご質問

プロセスに関するご質問は、下記の管理者までお問い合わせください

CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montréal (QC) H4T 1H5

電話番号：1-888-350-7708

lightspeed@conciliainc.com

宛名：「Lightspeed Commerce Inc. 集団訴訟手続」

その他の法的なご質問は、下記までお問い合わせください

Mtre Lea Bruyere

LPC Avocats Inc.

276, Saint-Jacques Street, Suite 801

Montréal、Québec、H2Y 1N3

電話番号： 514.379.1572

lbruyere@lpclex.com

詳細

オプトアウト用紙を含む詳細情報は、以下のURLから入手可能です：https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed.

集団訴訟手続に関する主要な書類は、以下の「Registre des actions collectives」で入手可能です：https://www.registredesactionscollectives.quebec/en/Consulter/RecherchePublique（裁判所ファイル番号 500-06-001164-215 を検索してください）。

証券会社への通知

2019年3月7日から2021年11月3日までの期間にLightspeedの証券を購入し、有効なメールアドレスを登録している顧客に対し、同通知を英語およびフランス語でメールにて送付してください。一部の顧客について有効なメールアドレスを保有していない場合は、同通知を通常郵便で送付してください。証券会社は、同通知をクラス構成員に配布するために要した費用として、合計で最大1万5,000ドルまでを一括して請求することができます。提出された合計額が1万5,000ドルを超える場合、各証券会社の請求額は比例配分により減額されます。

同通知は裁判所により承認されています。同通知に記載された事項に関するご質問は、裁判所に直接行わないでください。

*Une version française de cet avis est disponible au https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed.

