いよいよ今週末！9月6日（土）開催「エアレース X 2025 積水ハウス大阪うめきたデジタルレース」全コンテンツ発表！

空の次世代モータースポーツ「AIR RACE X（エアレース・エックス）」の３シーズン目となる2025年の最終戦「エアレース X 2025 積水ハウス 大阪うめきたデジタルレース in グラングリーン大阪 & グランフロント大阪」が今週末、9月6日（土）に大阪うめきたエリアで開催されます。

渋谷で生まれたエアレースXは今回グラングリーン大阪およびグランフロント大阪を舞台に、AR（拡張現実）技術を活用した“空飛ぶレース機”が都市空間を駆け抜ける、世界でも類を見ないXRスポーツ体験をXRプラットフォーム「STYLY」を通じて、観客はスマートフォンやタブレット越しにリアルな街並みの中でレース機の軌跡を体感できます。

今シーズン激戦を繰り広げている現在1位の室屋義秀選手（日本）と2位のパトリック・ディビッドソン選手（南アフリカ）も当日イベント会場にて最終戦の行方をファンとともに見届けます。

関西・大阪で初開催となるエアレースXのAR観戦イベントを最大に盛り上げるべく、Z世代に人気のアーティストたち（茉ひる、下北姫菜、NOCO）、エクストリームストリートスポーツの仲間たち（REG☆STYLE、BBOY RA1ON、BBOY MAHIRO、TAIGA、JOJI）も心技体の極限に挑む世界トップパイロットたちの頂上決戦に華を添えます。グランフロント大阪会場ではパルクール、ダブルダッチ、ブレイキンの体験会や、パルクールと鬼ごっこが合体した「パルオニ」も開催されます。

そして、実際にエアレースXで飛行している「LEXUS PATHFINDER AIR RACING」レース機も特別展示されます。エアレース機が西日本で展示されるのは今イベント初となります。

また、9月とはいえ、まだまだ残暑厳しい中での開催となりますことから、イベントの熱中対策としてダイキン工業株式会社によるクールスポットがグランフロント会場に設置され、グラングリーン大阪会場でもスポットクーラーを設置し、安心・安全にイベントをお楽しみいただけます。

なお、当日会場にて先着1500名様に本大会のメディアパートナー「MetaStep Magazine」より

AIR RACE Xをフィーチャーした「MetaStep Magazine 2025 Autumn」が無償配布されます。

（詳細はこちらhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000168377.html）

新しいスポーツ、都市、コンテンツの在り方を満喫できる一日となっていますので、ぜひとも皆様会場に足をお運びください！

各イベントの詳細はこちら https://www.airracex.com/osaka2025/event/

開催概要

会場で展示される機体 ※注：実機による飛行はありません (c)Taro Imahara TIPP会場に登場する室屋義秀選手 パトリック・デビッドソン選手(c) AIR RACE X(c) AIR RACE X

■大会名称：エアレース X 2025 積水ハウス 大阪うめきたデジタルレース

in グラングリーン大阪&グランフロント大阪

■日 程：2025年9月6日（土）11時～1８時（予定）※決勝トーナメントは14時～（予定）

■開催場所：【AR観戦会場】グラングリーン大阪（うめきた公園）

グランフロント大阪（うめきた広場）

【連携パブリックビューリング会場】

大阪・関西万博 夢洲会場内・ポップアップ北ステージ

■機体展示場所：グランフロント大阪 大屋根広場

■観戦方法：AR観戦（STYLYアプリを使用／公式観戦エリアにて体験可能）

公式YouTubeチャンネルでの無料配信

■主 催： AIR RACE X / AIR RACE X 2025大阪大会実行委員会

■共 催：グラングリーン大阪・グランフロント大阪

■タイトルパートナー：積水ハウス株式会社

■ゴールドパートナー：LEXUS

■ブロンズパートナー：株式会社フジタ

■XRアライアンスパートナー：株式会社STYLY

■クールスポットパートナー：ダイキン工業株式会社

■メディアパートナー：株式会社クロスアーキテクツ（MetaStep Magazine）

■後 援：FM802

■観戦イベント特設サイト：https://www.airracex.com/osaka2025/

AIR RACE X とは

AIR RACE Xは、世界最高峰のパイロットたちが、最高時速400km・最大12Gという極限環境下で飛行精度とスピードを競う、新時代の空中モータースポーツです。

AIR RACE X の最大の特徴は、最先端テクノロジーを活用した“競技フォーマットと観戦スタイル”。選手たちは世界中の拠点で実際にフライトし、機体に搭載された専用センサーにより誤差わずか3cmという超高精度の飛行データを計測・収集。そのデータをもとに、都市空間にAR（拡張現実）で“空飛ぶレース機”が再現されます。

観客はXRプラットフォーム「STYLY」をつうじて、スマートフォンやタブレット越しに大阪のリアルな街並みを駆け抜けるレース機の姿を観戦できる--“都市空間×AR×リアルデータ”による、かつてない没入型レース観戦体験を実現します。

EXPAND LIMITS! 可能性を拡張する新たな挑戦

2025シリーズパイロットラインナップ (c) AIR RACE X

AIR RACE X - 可能性を拡張する革新的な空のモータースポーツ

AIR RACE X は、公正な競技、さらなる可能性への挑戦、新たな感動の共有というスポーツの本質を体現します。

不可能と思われたことが可能になる――それが私たちの舞台です。

最新のテクノロジーによって生み出される持続可能な競技システムと競技フォーマットによって、あらゆる制約を取り払い、選手たちは自らの限界を超え、観る者にはこれまでにない新たな体験を届けます。

AIR RACE X は、可能性を拡張し続ける革新的なモータースポーツとして、挑戦を進化へと変え、世界中のファンと選手に新たな価値を創出します。

革新的な挑戦で未知なる可能性を広げていく AIR RACE X に是非ご注目ください。

▶2025シリーズの各レースは公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@AIRRACEX)でご覧いただけます。

【AIR RACE X に関するお問い合わせ】

AIR RACE X 広報 info@airracex.com

AIR RACE X 公式サイト(https://www.airracex.com/ja/)

【STYLY に関するお問い合わせ】

STYLY 広報 info@styly.inc

STYLY公式サイト(https://styly.inc/ja/)