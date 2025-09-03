世界の車用電動サンシェード市場の競争環境分析と主要企業ランキング2025
快適な車内空間は、天窓から始まる
サンルーフ電動サンシェードは、車内の光と温度を調整するために車主が使用する自動車アクセサリーである。電動システムによってサンルーフ上のサンシェードを自動的に昇降させ、車内への直射日光を効果的に防止するとともに、車内の温度や快適性の調整にも寄与する。技術の進歩と消費者による自動車の個性化ニーズの高まりに伴い、サンルーフ電動サンシェードの市場需要は継続的に増加している。
光を操ることで、快適な移動空間が生まれる
車の電動サンルーフ用サンシェード市場は、快適性・利便性・スタイル性を融合させた自動車内装技術の中でも、今まさに注目される存在である。従来のマニュアル操作から、ワンタッチで操作可能な電動タイプへと進化を遂げ、ユーザーの期待に応え続けている。遮光機能に留まらず、車内温度の調整、省エネ効果、さらにはプライバシー確保といった多面的な価値を持ち、現代のモビリティライフにおける「標準装備化」への動きが加速している。もはや単なる付属品ではなく、車全体の快適性とブランド価値を高める重要パーツと捉えられるようになっている。
自動車の個性を決めるのは、こうした細部である
ユーザーの嗜好が多様化し、車に求められる価値観も大きく変化している。単なる移動手段ではなく、「走るプライベート空間」としての車の在り方が重視される今、インテリアの演出力は車種選定における大きな決定要素となっている。特にサンルーフを搭載したモデルは、開放感と高級感を同時に演出することができ、そこに装着される電動サンシェードの存在感は一層高まる。素材、色調、操作性といった細部に至るまで、「自分らしさ」や「快適性」を追求するユーザーの要求に応える製品開発が求められている。
ニーズが“ある”のではなく、“育っている”
市場の成長は、新車販売のトレンドだけでは語れない。カーシェアやレンタル市場の拡大、中古車リファイン事業の活性化など、ライフスタイルの変化に伴って「後付け需要」も顕著に伸びている。加えて、スマート家電と同様に「スマート車内環境」を構築する動きが進む中、IoT連携による自動開閉や環境センサーとの連動など、製品のスマート化が購買意欲を刺激している。単なる利便性ではなく、「一度使うと手放せない」快適性を提供する存在として、エンドユーザーの認知度と期待値は着実に高まっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル車用電動サンシェード市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.6%で、2031年までにグローバル車の電動サンルーフ サンシェード市場規模は23.5億米ドルに達すると予測されている。
図. 車の電動サンルーフ サンシェード世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328831&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328831&id=bodyimage2】
図. 世界の車の電動サンルーフ サンシェード市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、車の電動サンルーフ サンシェードの世界的な主要製造業者には、Webasto、Inalfa Roof Systems Group、CIE Automotive、Motherson Yachiyo、Aisin、Shanghai Yutian Guanjia Technology Co., Ltd.、Howa、Fudi Technology （Xi'an） Co., Ltd.、Dräxlmaier、Macauto Groupなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約77.0%の市場シェアを持っていた。
