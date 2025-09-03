【夏に飲むものに関する調査】夏に常温の飲みものを飲むことがある人は4割強。そのうち「水、ミネラルウォーター」を常温で飲む人は5割強、過去調査と比べて増加傾向

マイボイスコム株式会社

■夏に常温の飲みものを飲むことがある人は4割強。そのうち「水、ミネラルウォーター」を常温で飲む人は5割強、過去調査と比べて増加傾向

■夏に常温の飲みものを飲むことがある人の理由は、「体を冷やさないため」「冷たいものは胃に負担がかかる」「体にやさしい」が各20％台

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、5回目となる『夏に飲むもの』に関するインターネット調査を2025年8月1日～7日に実施しました。

夏定番の飲みものや、夏に常温で飲むものなどについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

1. 夏によく飲むもの、期待すること

夏によく飲むものは（複数回答）、「コーヒー、コーヒー飲料」が58.6％、「水、ミネラルウォーター」「麦茶」が各5割強、「緑茶」が43.3％です。アルコール飲料では、「ビール類」が28.1％となっています。

2019年調査以降、「水、ミネラルウォーター」が増加傾向です。一方、「ビール類」「スポーツドリンク、機能性飲料」は減少傾向となっています。

夏に飲むものに期待することは（複数回答）、「冷たい」が75.0％、「のどの渇きをいやす」が51.7％、「脱水症状を防ぐ、熱中症対策」「スッキリしている」が各30％台、「糖分ゼロ、無糖」「のどごしが良い」が各2割強となっています。

2. 夏に常温の飲みものを飲む状況（アルコール飲料以外）

夏に常温の飲みものを飲むことがある人は、「よくある」「ときどきある」を合わせて4割強です。男性約36％、女性約50％となっています。

常温で飲むことがない人（「あまりない」「ほとんどない」の合計）は5割弱、男性10・20代で高くなっています。

3. 夏に常温で飲むもの（アルコール飲料以外）

夏に常温の飲みものを飲むことがある人に、常温で飲むものを聞いたところ（複数回答）、「水、ミネラルウォーター」が51.0％、「緑茶」が34.3％、「麦茶」が24.6％です。

「水、ミネラルウォーター」は増加傾向で、10・20代や女性40～50代で高くなっています。

「麦茶」は、30～40代で高い傾向です。

4. 夏に常温で飲む理由（アルコール飲料以外）

夏に常温の飲みものを飲むことがある人が、常温で飲む理由は（複数回答）、「体を冷やさないため」「冷たいものは胃に負担がかかる」が各3割弱、「体にやさしい」が24.1％です。

「冷たいものは胃に負担がかかる」「体を冷やさないため」は女性で比率が高く、男女差が大きくなっています。「健康のため」「体にやさしい」は70代で高い傾向です。

5. 夏定番の飲み物

夏といえばこの飲み物というものは「麦茶」が40.1％、女性30～40代でやや高くなっています。

以下、「水、ミネラルウォーター」が11.6％、「緑茶」が9.3％、「ビール類」が8.9％となっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆夏の飲みもので気に入っているもの（全6,096件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1662_2_aba091a0010bc6639c3fac7841ffbecd.jpg?v=202509030357 ]

＜調査結果詳細＞

