2025年9月4日（木）に横浜地区三幸フェスティバルが開催されます！【横浜地区専門学校6校】
学校法人三幸学園が横浜地区に展開する6つの専門学校（横浜医療秘書専門学校・横浜リゾート&スポーツ専門学校・横浜ビューティーアート専門学校・横浜こども専門学校・横浜ウェディング＆ブライダル専門学校・横浜スイーツ＆カフェ専門学校）が、2025年9月4日 （木）に「横浜地区三幸フェスティバル」を、下記の通り開催します。
日程：２０２５年９月４日（木）１２：３０～
場所：横浜ＢＵＮＴＡＩ
〒２３１－００３２ 横浜市中区不老町２－７－１
JR京浜東北 / 根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分
横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分・関内駅下車 徒歩8分
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328817&id=bodyimage1】
三幸フェスティバルとは
「三幸フェスティバル」とは、横浜地区の姉妹校専門学校が合同で行う大規模な体育祭です。
約2500名の学生たちが赤団 紫団 黄団 緑団の4チームに分かれ、姉妹校の枠を超えてチームごとに協力し、優勝を目指す過程から、協調性・達成感・感動を醸成し、様々な社会人基礎力の向上を目的とし実施されます。今年度の横浜地区三幸フェスティバルテーマは、「心燃横浜」です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328817&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328817&id=bodyimage3】
協賛企業様
今年度も地域の企業様よりご協賛を頂き開催いたします。
【株式会社エム・ワイ・ケー（美容室 イレブンカット）】 https://www.11cut.com/
【株式会社 共立メンテナンス】 https://www.kyoritsugroup.co.jp/
【レーヴェ横浜】 https://www.loeweyokohama.com/
【株式会社 日本保育サービス】 https://www.nihonhoiku.co.jp/
【株式会社 こどもの森】 http://kodomonomori.co.jp/
【株式会社 ミキインターナショナル】 https://www.miki-international.co.jp/
【Eggs ’n Things JAPAN株式会社】 https://www.eggsnthingsjapan.com/
【株式会社川崎フロンターレ】 https://www.frontale.co.jp/
準備の過程や当日の様子を、各校のSNSにて発信もしております。
当日取材のご依頼がございましたら、担当者宛てご一報ください。
【参加校】
横浜医療秘書専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-med/
横浜リゾート&スポーツ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sports/
横浜ビューティーアート専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-beauty/
横浜こども専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-child/
横浜ウェディング＆ブライダル専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-bridal/
横浜スイーツ＆カフェ専門学校
https://www.sanko.ac.jp/yokohama-sweets/
本学園は今後も各業界と連携し、多様な業界の発展につながるよう教育機会の創造に努めて参ります。
【法人概要】名称：学校法人 三幸学園
所在地：東京都文京区本郷3丁目23番16号
職員数：約6,300名
生徒数：約56,000名
公式HP：https://www.sanko.ac.jp/
事業内容：以下の分野における専門的な職業人の育成校を運営。
＜医療・保育分野＞医療事務・医療秘書・介護福祉士・歯科アシスタント・診療情報管理士・登録販売者・保育士・幼稚園教諭・看護師
＜スポーツ分野＞アスレティックトレーナー・スポーツインストラクター・メディカルトレーナー・ダイビングインストラクター・サッカー テニスコーチ・ダンスインストラクター
＜美容・ブライダル分野＞美容師・メイクアップアーティスト・エステティシャン・ネイリスト・モデル・ウェディングプランナー・ブライダルコーディネーター
＜調理・製菓分野＞調理師・パティシエ・カフェオーナー
＜AI・IT分野＞システムエンジニア・プログラマ・WEBデザイナー
【本件に関するお問い合わせ先】
部署名：横浜こども専門学校
担当者：相澤
担当者メールアドレス：aizawa-yuhei@sanko.ac.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ