マブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』正式リリース開始！事前登録報酬やリリース記念ログインボーナスで最大40連分ガチャがひける！公式Xにてリリース記念キャンペーンも開催中！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社：東京都千代田区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/ ）が贈るマブラヴ最新作『マブラヴ ガールズガーデン』（以下、マブガル）が、本日9月3日に正式リリースされたことをお知らせいたします。
▼公式サイト
https://muvluv-girls-garden.com/
▼PC版 ゲーム起動はこちら
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524
■事前登録30万人突破！豪華報酬をGETしよう！
事前登録人数は30万人を突破！
30万人突破までの報酬として無償ジェム11,500個をはじめ、
豪華アイテムの配布が決定しています。
▼事前登録報酬の詳細はこちら
https://muvluv-girls-garden.com/#campaign
■リリース記念ログインボーナス開催！
マブガル正式リリースを記念してログインボーナスも開催！
ログイン初日から「スタンダードガチャチケットｘ10枚」などの
豪華アイテムがGETできます。
事前登録報酬と合わせて40連分のガチャもひけますので是非チェックしてみてください。
▼リリース記念！ログインボーナス報酬
1日目：スタンダードガチャチケットｘ10
2日目：補給物資 x 8
3日目：ギフトカード x 5
4日目：スキルレポートI詰め合わせセット x 6
5日目：補給物資 x 8
6日目：ノーマルライセンス x 50
7日目：URメモリー「少女たちとの邂逅」 x 1
■綺羅クララ（SSR）がもらえる！新人指揮官 7Daysミッション開催！
新たにマブガルを始めた新人指揮官専用のミッションを開催いたします。
ミッション達成で綺羅クララ（SSR）をゲット！
また、新人指揮官専用の各種アイテムパックもご用意しております。
ミッション開催期間：チュートリアル終了時から30日間
▼新人指揮官用 アイテムパック販売
・【リリース記念】新人指揮官用SSRガチャチケットパック＋
・【リリース記念】新人指揮官用SSRガチャチケットパック
・【リリース記念】新人指揮官用ラブラブパック
・【リリース記念】新人指揮官用モリモリ強化パック
販売期間：9月3日～10月3日4:59まで
▼お得な月額サブスク販売
・【月額サブスク】放置報酬増量サポート
・【月額サブスク】生徒獲得サポート
販売期間：9月3日～
■公式Xにてリリース記念キャンペーン開催中！！
公式X（@Muvluv_GG）ではリリースを記念して、抽選で最大10,000円分のAmazonギフトカード番号が、その場で当たるインスタントウィンキャンペーンを開催中です。是非公式Xをフォローしてキャンペーンにご参加ください！
▼豪華景品
Amazonギフトカード番号
・10,000円分 【1名様】
・1,000円分【10名様】
▼応募期間
9月10日 12:59まで
▼公式Xはこちら
https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。
お問い合わせは、公式X（@Muvluv_GG）のDMまでお願いいたします。
※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。
※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。
※詳細は公式Xよりご確認ください。
■合計100万DMMポイントがあたる！事前登録＆ゲームログインキャンペーンも開催中！
事前登録＋リリース後のゲームログインをした方の中から抽選で合計150名様に、合計100万DMMポイントがあたるキャンペーンを開催中です。期間中2日以上ゲームにログインをすると、さらに当選チャンスがアップします。キャンペーンは9月9日まで開催しておりますので、是非ご参加ください！
▼当選報酬
・5万 DMMポイント【10名様】
・1万 DMMポイント【40名様】
・1,000 DMMポイント【100名様】
▼実施期間
9月9日 23:59まで
■『マブガル』 公式YouTubeにて「ザルトゥーム学園特別配信教室」アーカイブ公開中！
７月15日(火)に放送した初の公式放送「ザルトゥーム学園特別配信教室」のアーカイブを公開中です。
https://www.youtube.com/watch?v=RIRkEjodiZo
この放送を見れば、『マブガル』のすべてがわかる！
開発陣の熱い想いを是非お見逃しなく！
▼公式アニメPVはこちら
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=m0VA0np-k6E ]
■『マブラヴ ガールズガーデン』について
シリーズ累計80万本超えのADVゲーム『マブラヴ』『マブラヴ オルタネイティヴ』を原作とした本作では、過去マブラヴシリーズの監督・演出を担当されてきた「age（アージュ）」の創業メンバーであるタシロハヤト氏が世界観構築を担当。
メカニックリデザインには、『機動戦士ガンダム水星の魔女』『グレンダイザーU』『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』などを手がけた稲田航氏や、キャラクターデザインにはSiino氏/Pro-p氏など、豪華な制作陣が参加いたします。
DMM GAMES×KMS GAMESが贈る新たな「マブラヴ最新作」を是非ご期待ください！
■ゲーム概要
＜製作＞
配信 / 開発：合同会社EXNOA / 株式会社KMS
世界観構築：タシロハヤト
キャラクター原案：ハサマ（兎巡）
原作：マブラヴシリーズ（aNCHOR）
メインシナリオプロット：合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト
キャラクターデザイン：Siino / Pro-p
メカニックリデザイン：稲田航
＜主題歌＞
「不屈のファンファーレ」
作詞：Spirit Garden
作編曲：岩橋星実（Elements Garden）
歌唱：中恵光城
＜ジャンル＞
フルオート放置系RPG
＜展開プラットフォーム＞
PC（ブラウザ/DMM GAME PLAYER）、DMM GAMESストア(Android)
＜価格＞
基本プレイ無料（アイテム課金あり）
＜権利表記＞
(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
公式サイト：https://muvluv-girls-garden.com/
公式X：https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
公式YouTube：https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)
公式Discord：https://discord.com/invite/jAKezRXbnT