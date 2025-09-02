全国9スタジオを展開する女性専用マシンピラティススタジオ「スターピラティス」、ブランド初のオリジナルグッズ発売！

ＳＤエンターテイメント株式会社

ＳＤエンターテイメント株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 高橋誠、東証スタンダード4650）が運営する女性専用マシンピラティススタジオ「スターピラティス」は、ブランド初となるオリジナルグッズの販売を開始しました。

第1弾は、グリップ付き5本指ソックスとタイムマーカーボトルの2アイテム。全国のスターピラティス各スタジオ、SDフィットネス各店舗、公式オンラインショップ『STAR SHOP』にて発売します。

全国9スタジオを展開するスターピラティスには、日頃から「スタジオ外でもSTAR Pilatesを楽しみたい」「自宅でもブランドを身近に感じたい」という声が数多く寄せられていました。今回のオリジナルグッズは、そうした声に応えて誕生したアイテムです。

●STAR Pilatesロゴ入り 5本指ソックス

足指をしっかり使える設計で、美しい姿勢と安定した動きをサポート。

裏面には星型のすべり止めとSTAR Pilates（スターピラティス）ロゴを配置し、マットやマシン上でも滑りにくく集中できます。

コットン混素材で快適に使え、クロスゴム設計により脱げにくく長時間でも安心。

お客様からは「脱げにくいのに締め付け感ゼロ」「クロスゴムで安定感抜群」と好評です。

●STAR Pilatesタイムマーカーウォーターボトル

STAR Pilatesロゴ入りの530mlクリアボトル。

タイムマーカーボトルは、本体に時間ごとの目盛りが付いており、1日の水分補給のタイミングや目安量を自然にサポートします。

目盛りを見ながら飲むことで、こまめな水分補給を習慣化しやすく、飲み忘れ防止や1日の摂取量の管理にも役立ちます。

フロスト加工で残量が見やすく、キャップは氷のような透明感のあるデザイン。ワンタッチで簡単に開閉ができ、レッスン時はもちろん、普段の持ち歩きにも最適です。

●公式オンラインショップ『STAR SHOP』

スタジオに通えない方や遠方にお住まいの方にも、公式オンラインショップ『STAR SHOP』からご購入いただけます。

今回ご紹介した2アイテムを皮切りに、スターピラティスでは「ピラティスライフをもっと楽しめる」オリジナルグッズを順次展開予定です。

今後の新アイテムにもぜひご期待ください。

STAR SHOP：https://starshop.buyshop.jp/(https://starshop.buyshop.jp/)

●会社概要

■会社名

ＳＤエンターテイメント株式会社

■所在地

北海道札幌市白石区南郷通１丁目北８－１

■代表者

代表取締役社長 高橋 誠

■設立

1954年5月

■URL

https://sdentertainment.jp/

■事業内容

フィットネス事業・企業主導型保育事業をコア事業に、ジュニアスクール事業・介護（通所/訪問）事業

PBサプリメントのEC事業・就労継続支援事業などお客様の生涯に寄り添ったウェルネスサービスを展開しています。

当社は「幸せなくらしはココロとカラダの健康から」という想いのもと、創業107年のココロとカラダの健康を支えるウェルネス企業として、地域の皆様に密着したサービスの提供や社会貢献活動にこれからも取り組んで参ります。