冬の恒例イベント 高槻シティハーフマラソン出場者受付が９月3日から開始

高槻市

令和8年1月18日（日曜日）に開催する「高槻シティハーフマラソン」の出場登録受付が令和7年9月3日（水曜日）から開始されます。同大会は、全国から出場者が集う高槻市の冬の恒例イベントで、高低差が少なく平坦で走りやすいため、自己記録の更新を狙う方やハーフマラソン初挑戦の方にもおすすめです。

同マラソンは、本市の市制施行50周年を記念するプレイベントとして平成4年に第1回が開催。以降、本市の冬の恒例イベントとして毎年開催され、全国からランナーが集う大会となっています。他大会に比べて手頃なエントリー料金、大阪マラソン、京都マラソンなどの大規模なマラソン大会前に前哨戦として参加できることなどから人気を集め、前回は全国から約6500人のランナーが集まりました。同マラソンは、市内を南北に流れる芥川と大阪府を東西に横断する淀川の堤防がコースになっていて、緑豊かな峰々が連なる北摂連山や淀川の流れを眺めながらレースを楽しめます。高低差が少なく平坦で走りやすいため、自己記録の更新を狙う方やハーフマラソン初挑戦の方にもおすすめ。気軽に走れる距離の短い種目やファミリーで楽しみながら走れる種目もご用意していますので、たくさんのご応募お待ちしています。

【イベント概要】

開催日時：令和8年1月18日（日曜日）10時10分から時差スタート

※雨天決行

開催場所：高槻市立総合スポーツセンター（高槻市芝生町四丁目1番1号）

アクセス：JR高槻駅、阪急高槻市駅から無料送迎バスあり

※会場に駐車場はありません

エントリー期間：令和7年10月31日（金曜日）まで

種目・参加料：

ハーフ 4800円

5キロメートル 18歳以上3500円、高校生2000円、中学生1500円

エンジョイ2.7キロメートル 18歳以上3500円、高校生2000円、小学3年生から中学3年生まで1500円

ファミリー2.7キロメートル 1組3000円

【関連ホームページ】

第34回高槻シティハーフマラソン出場者募集（高槻市ホームページ）

（本件に関する問い合わせ先）

高槻シティハーフマラソン実行委員会

電話：072-673-0159