【未経験者・転職希望者歓迎！】秋の教員採用説明会＆選考会 9/21（日）大阪会場の出展予定校を発表！2026年4月入職 全国私立幼稚園・小・中・高が一堂に！
2026年4月入職の教職員を積極採用する全国の様々な私立学校（幼小中高）が集まる就職活動イベント「教員採用説明会&選考会 2026」大阪会場の出展予定校を発表いたしました！
■「教員採用説明会&選考会 2026」とは
私立幼稚園・小学校・中学校・高等学校の合同説明会＆選考会です。
2026年4月着任の教職員を積極採用する私立学校が集結し、学校説明・個別相談・一次面接を実施します。
毎年多くの参加者が内定を獲得しており、教員・学校職員を目指す方に大好評のイベントです。
教職員を志望する方は、どなたでもご参加いただけます。
【場所】
グランフロント大阪北館タワーＣ８階（大阪市北区大深町3-1）
ナレッジキャピタルカンファレンスルームタワーＣ ＲｏｏｍＣ０１、０２、０３
◆JR「大阪駅」・地下鉄御堂筋線「梅田駅」・ 阪急電鉄「大阪梅田駅」より徒歩3分
【開催日時】
2025年9月21日 10:30 -16:00
【持ち物】
・「教員採用.jp」履歴書 複数枚
※印刷サイズ:A4横1枚（カラー/モノクロ不問）
※受付時と学校ブース訪問時に「教員採用.jp」マイページから出力した履歴書が必要です。
必ず複数枚（10～15枚程度推奨）印刷・コピーしてご持参ください。
「教員採用.jp」履歴書を出力するには、「教員採用.jp」のアカウント登録が必要です。
▼「教員採用.jp」のアカウント登録はこちらから
https://kyoin-saiyo.jp/register/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=event_setsumei_osaka20250921&utm_content=pr20250903dr
【対象者】
教職員を志望する方であればどなたでもご参加いただけます。
（教員免許不問の学校事務・部活動指導員等を募集する学校も！）
◎大学生（学年不問）
◎大学院生（学年不問）
◎既卒者
◎社会人
◎教員経験者
◎現職教員
【プログラム内容】
10:20 開場予定
10:30～10:50 ブースにおける学校説明・採用説明（1）
10:55～11:15 ブースにおける学校説明・採用説明（2）
11:20～11:40 ブースにおける学校説明・採用説明（3）
11:45～12:05 ブースにおける学校説明・採用説明（4）
12:10～12:30 ブースにおける学校説明・採用説明（5）
12:35～12:55 ブースにおける学校説明・採用説明（6）
13:00～13:20 ブースにおける学校説明・採用説明（7）
13:25～13:45 ブースにおける学校説明・採用説明（8）
13:50～14:10 ブースにおける学校説明・採用説明（9）
14:15～14:35 ブースにおける学校説明・採用説明（10）
14:40～15:00 ブースにおける学校説明・採用説明（11）
15:05～15:25 ブースにおける学校説明・採用説明（12）
15:30～16:00 予備時間
10:30～16:00 ブースにおける各校面接・選考
学校説明・面接とも随時・個別対応等で上記時間割とは異なる学校もございます。
詳細は各学校ブースにてご確認ください。
※途中入退場可 午前中のみ参加／午後からの参加／短時間の参加も可
※本会は完全予約制です。ご予約のうえご来場ください。
※受付時、学校ブース訪問時には履歴書が必要です。
【参加方法】
下記URLより進んだ先のページから、ご予約のうえご来場ください。
ご予約の皆さまには、事前案内・告知等をメール配信いたします。
※その他の会場の確認やご予約も可能です！
※参加無料・途中入退場可
https://kyoin-saiyo.jp/static-page/event2026/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=event_setsumei_osaka20250921&utm_content=pr20250903dr
【出展予定校一覧】
https://kyoin-saiyo.jp/static-page/event2026/osaka-list2/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=event_setsumei_osaka20250921&utm_content=pr20250903dr
【応募締切】
2025年9月21日
配信元企業：株式会社ブレインアカデミー
