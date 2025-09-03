味の素株式会社 香田CDOとの対談記事公開 「DX銘柄」に3度選出された味の素のDX戦略とは -先進的な取り組みを行う企業との対談シリーズ開始-
株式会社ストラテジーテック・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役：三浦 大地、以下「ストラテジーテック・コンサルティング」）は、クライアントである味の素株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 最高経営責任者：藤江 太郎、以下「味の素」）が 3度目の「DX銘柄2025」に選定されたことを記念し、味の素 Chief Digital Officer（CDO） 香田 隆之氏と弊社マネージング・ディレクター 戸沼 光太郎 との対談記事を、8/29よりコーポレートサイトに公開しました。
今後も、先進的な取り組みを行う企業との対談を継続的に実施し、広く情報発信を行ってまいります。
■対談の概要
味の素は2022年、2023年に続き、2025年も経済産業省・東京証券取引所が選定する「DX銘柄」に選出されました。これは、デジタル技術を活用してビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく「デジタルトランスフォーメーション（DX）」に取り組む企業として高い評価を受けた証です。
本対談では、様々な企業の戦略やDXを手掛けるコンサルタントの視点から、食品業界特有の課題を乗り越え、日本の生産性向上にも貢献する同社のDX戦略について深堀し、今後の展望を語り合いました。
■対談のポイント
- 地に足の着いたDXと社内カルチャー変革
香田CDOが重視する「現場起点」のDX姿勢
デジタル活用への意識転換と人材育成・リスキリング
- データドリブン経営基盤「ADAMS」と業務再設計
経営指標のリアルタイム可視化を可能にするデータ基盤
業務プロセスの再設計とパフォーマンス向上への効果
- 業界全体のサプライチェーン変革とグリーントランスフォーメーション（GX）
カーボンニュートラルを見据えたサプライチェーン最適化
GX推進によるブランド価値向上と業界全体の生産性向上
- オープンデータと協業による新たな価値創出
データの開放と異業種連携による共創モデル
ストラテジーテック・コンサルティングが挑戦する業界変革への挑戦
DXの今後の展望
■DX銘柄について
経済産業省は、我が国企業の戦略的IT利活用の促進に向けた取り組みの一環として、東京証券取引所と共同で、デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく「デジタルトランスフォーメーション（DX）」に取り組む企業を、「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）」として選定しています。
詳しくはこちら(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx_meigara.html)
■対談者紹介
■名前：香田 隆之／Takayuki Koda
■肩書：執行役員専務 Chief Digital Officer 生産統括
■会社：味の素株式会社
プロフィール
東京工業大学院総合理工学研究科化学環境工学専攻 修了
1989年に味の素入社。アミノ酸にかかわる技術系領域に携わる。
生産統括センター長、執行役員を経て2019年常務執行役員、21年CXO兼DX推進部長、22年4月より現職。
■名前：戸沼 光太郎／Kotaro Tonuma
■肩書：コンサルティング部 マネージング・ディレクター
■会社：株式会社ストラテジーテック・コンサルティング
プロフィール
大手総合商社、海外駐在、外資系大手コンサルティングファームを経て現職。
コンサルティングファームでは、主に上流領域にあたる全社戦略策定や新規営業戦略策定・マーケティング戦略立案・ビジョン策定からDX施策立案およびDXの一環としてのAI開発および実装PJT等に従事。コンサルティングファーム×事業会社経験の掛け合わせで、地に足の着いた略策定に定評がある。
■対談記事へのリンク
詳しい対談内容はストラテジーテック・コンサルティング コーポレートサイトよりご覧ください。
URL：https://strategy-tec.com/business/consulting/azinomoto
