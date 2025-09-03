味の素株式会社 香田CDOとの対談記事公開 「DX銘柄」に3度選出された味の素のDX戦略とは -先進的な取り組みを行う企業との対談シリーズ開始

株式会社ストラテジーテック・コンサルティング

株式会社ストラテジーテック・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役：三浦 大地、以下「ストラテジーテック・コンサルティング」）は、クライアントである味の素株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 最高経営責任者：藤江 太郎、以下「味の素」）が 3度目の「DX銘柄2025」に選定されたことを記念し、味の素 Chief Digital Officer（CDO） 香田 隆之氏と弊社マネージング・ディレクター 戸沼 光太郎 との対談記事を、8/29よりコーポレートサイトに公開しました。

今後も、先進的な取り組みを行う企業との対談を継続的に実施し、広く情報発信を行ってまいります。

■対談の概要

味の素は2022年、2023年に続き、2025年も経済産業省・東京証券取引所が選定する「DX銘柄」に選出されました。これは、デジタル技術を活用してビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく「デジタルトランスフォーメーション（DX）」に取り組む企業として高い評価を受けた証です。

本対談では、様々な企業の戦略やDXを手掛けるコンサルタントの視点から、食品業界特有の課題を乗り越え、日本の生産性向上にも貢献する同社のDX戦略について深堀し、今後の展望を語り合いました。

■DX銘柄について

■対談のポイント- 地に足の着いたDXと社内カルチャー変革香田CDOが重視する「現場起点」のDX姿勢デジタル活用への意識転換と人材育成・リスキリング- データドリブン経営基盤「ADAMS」と業務再設計経営指標のリアルタイム可視化を可能にするデータ基盤業務プロセスの再設計とパフォーマンス向上への効果- 業界全体のサプライチェーン変革とグリーントランスフォーメーション（GX）カーボンニュートラルを見据えたサプライチェーン最適化GX推進によるブランド価値向上と業界全体の生産性向上- オープンデータと協業による新たな価値創出データの開放と異業種連携による共創モデルストラテジーテック・コンサルティングが挑戦する業界変革への挑戦DXの今後の展望

経済産業省は、我が国企業の戦略的IT利活用の促進に向けた取り組みの一環として、東京証券取引所と共同で、デジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく「デジタルトランスフォーメーション（DX）」に取り組む企業を、「デジタルトランスフォーメーション銘柄（DX銘柄）」として選定しています。

詳しくはこちら(https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx_meigara.html)

■対談者紹介

■名前：香田 隆之／Takayuki Koda

■肩書：執行役員専務 Chief Digital Officer 生産統括

■会社：味の素株式会社

プロフィール

東京工業大学院総合理工学研究科化学環境工学専攻 修了

1989年に味の素入社。アミノ酸にかかわる技術系領域に携わる。

生産統括センター長、執行役員を経て2019年常務執行役員、21年CXO兼DX推進部長、22年4月より現職。

■名前：戸沼 光太郎／Kotaro Tonuma

■肩書：コンサルティング部 マネージング・ディレクター

■会社：株式会社ストラテジーテック・コンサルティング

プロフィール

大手総合商社、海外駐在、外資系大手コンサルティングファームを経て現職。

コンサルティングファームでは、主に上流領域にあたる全社戦略策定や新規営業戦略策定・マーケティング戦略立案・ビジョン策定からDX施策立案およびDXの一環としてのAI開発および実装PJT等に従事。コンサルティングファーム×事業会社経験の掛け合わせで、地に足の着いた略策定に定評がある。

■対談記事へのリンク

詳しい対談内容はストラテジーテック・コンサルティング コーポレートサイトよりご覧ください。

URL：https://strategy-tec.com/business/consulting/azinomoto

■会社情報

株式会社ストラテジーテック・コンサルティングについて

社名：株式会社ストラテジーテック・コンサルティング

本社所在地：〒104-0028 東京都中央区八重洲2丁目2-1 ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー8階

代表取締役：三浦 大地

事業内容：コンサルティング事業・SaaSプロダクト事業・地方創生事業

設立：2019年11月1日

URL：https://www.strategy-tec.com/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ストラテジーテック・コンサルティング

URL：https://strategy-tec.com/contact