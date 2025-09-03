韓国NO.1*ダーマコスメブランド「AESTURA」 @cosme TOKYOと@cosme OSAKAにてPOP UPイベント『AESTURA DERMA LAB』を開催

アモーレパシフィックジャパン株式会社

韓国化粧品業界のリーディングカンパニーであるアモーレパシフィックの日本法人、アモーレパシフィックジャパン株式会社(所在地：東京都渋谷区)が展開する韓国No.1*ダーマコスメブランド「AESTURA」は、2025年9月10日（水）～9月16日（火）に@cosme TOKYOにて、2025年9月24日（水）～9月30日（火）に@cosme OSAKAにてPOP UPイベント『AESTURA DERMA LAB』を開催いたします。

@cosme TOKYO開催イメージ@cosme OSAKA開催イメージ

◇ 『AESTURA DERMA LAB』とは

敏感肌研究40年以上の知見をもつ「AESTURA」による、最先端の皮膚科学を体験できるPOP UPイベントを開催。人気シリーズ「アトバリア365」を中心に、ブランドの歴史・研究開発の背景を知ることができるストーリーを展示。さらに肌診断や商品体験ブース、人気商品のサンプリングなどを通して、「AESTURA」の魅力を体感いただけます。

◇ 開催概要

「AESTURA DERMA LAB」@cosme TOKYO

・開催期間：2025年9月10日（水）～9月16日（火）11:00～21:00

・開催場所：@cosme TOKYO（原宿店）2階

東京都渋谷区神宮前1丁目14番27号

・アクセス：JR「原宿」駅 徒歩1分 / 東京メトロ「明治神宮前」駅 2番・3番出口徒歩1分

「AESTURA DERMA LAB」@cosme OSAKA

・開催期間：2025年9月24日（水）～9月30日（火）10:30～20:30

・開催場所：@cosme OSAKA

大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 3階

・アクセス：JR 「大阪」駅 徒歩2分

※内容は予告なく変更する場合がございます。

◇ 開催内容

● 来場者特典

ž 肌診断コンテンツ

肌診断ができるコンテンツを設置。QRコードからアクセスし、簡単な質問に回答することで、現在の敏感肌度をチェックできます。診断結果に基づき、敏感肌度合いに合わせたAESTURA商品をご案内いたします。

ž ブランドヒストリー紹介

病院専売用化粧品としてスタートしたブランドのルーツや、敏感肌のための皮膚科学研究に基づいた商品開発など、「AESTURA」の信頼を支えるストーリーをパネル展示にてご紹介いたします。

ž サンプリング＆ミニサイズプレゼント

「アトバリア365 クリーム パウチ（3ｍL）」サンプリング

ご来場者全員を対象に、人気の「アトバリア365 クリーム」のパウチ（3mL）サンプルを配布いたします。



SNSフォロー＆投稿キャンペーン

対象SNSでアクションおよび商品のタッチ＆トライを行ったご来場者に、以下いずれかのミニサイズサンプルをプレゼントいたします。

・公式Instagramフォローで「アトバリア365 ハイドロクリーム 10mL」

・公式LINE友だち追加で「アトバリア365 セラヒアルセラム 7mL」

・イベント風景をInstagramストーリー投稿で「アトバリア365 クリーム 10mL」

※数量限定、無くなり次第終了。プレゼント条件は予告なく変更する場合があるため、現場スタッフにご確認ください。

● 購入者特典

対象商品をご購入の方に、POP UPでしか手に入らないオリジナルグッズをご用意いたしました。

・条件 ：１.商品1点以上の購入

２.「アトバリア365 ハイドロクリーム」を含む、商品3点以上の購入

・特典内容：１.AESTURAオリジナルポーチ＋サンプリングセット

（「アトバリア365」シリーズの商品サンプル３種）

２.AESTURAオリジナルトラベルバッグ

※数量限定、無くなり次第終了。

● 限定イベント

美容クリエイター「Ｎａｎａ(ハート)（@ nana.0312）」さんがカウンセラーとして1日入店！

総フォロワー数60万人、美容・コスメに関するリアルで丁寧な発信が支持を集める美容クリエイター「Ｎａｎａ(ハート)（@ nana.0312）」さんが、『AESTURA DERMA LAB』POP UPイベントにてカウンセラーとして来店！

敏感肌に寄り添う「AESTURA」ブランドの魅力を、Nanaさん自身の目線でご紹介。肌悩みに共感しながら、日々のスキンケア選びや使い方などについてもアドバイスいたします。※

・入店日程 ：@cosme TOKYO 2025年9月13日（土）11:00～13:00

・Instagram ：https://www.instagram.com/nana.0312/

・TikTok ：https://www.tiktok.com/@nana...0312

※「Ｎａｎａ(ハート)（@ nana.0312）」さんによるカウンセリングは事前予約制です。予約方法は公式Instagram「AESTURA JAPAN Official (@aestura_jp)」にて告知予定です。

◇ 出展商品シリーズ

● 「アトバリア365」シリーズ

「アトバリア365」シリーズは、ブランド開始から展開されているシリーズ。本シリーズの初代は2008年に誕生し、アトピー性疾患を持つ敏感で肌が乾燥した患者さんのために治療目的で開発されました。2018年にはOlive Young(オリーブヤング)に参入し、その後は様々なアワードを受賞。独自開発の保湿成分「高密度セラミドカプセル*1」を配合し、敏感肌に不足しがちな“セラミドの長さと量”を補います。※対象商品：「アトバリア365 クリーム」

不足しているセラミドを補うことで、肌のうるおいバリアが高まり、外的刺激に揺らぎにくい健やかな肌へと導きます。乾燥肌や肌が敏感になりやすい方、保湿ケアにこだわりたい方にご使用いただきたいラインナップです。

● 「エイシカ365」シリーズ

「エイシカ365」シリーズは、ゆらぎ肌や混合肌の方におすすめのシリーズ。皮脂膜の乱れに着目して開発した独自成分「pH4.5CICA(TM)*2」をシリーズ共通で配合。12時間*3ロングラスティング技術によって、独自成分が肌にじっくり浸透*4します。肌表面のpHを弱酸性に保つことで、肌ダメージ*5をケアし、うるおいバリアを強化。皮脂膜をサポートし、なめらかでキメの整った透明感*6のある肌へ導きます。

花粉の飛散や気温の変化、紫外線などによる肌荒れが気になる時など、季節のお悩みにもご使用いただきたいラインナップです。

● 「テラクネ365」シリーズ

「テラクネ365」シリーズは、肌荒れを繰り返す脂性肌の悩みに寄り添うシリーズ。AESTURAは1990年代からニキビおよび効能に関する研究を進め、2010年には韓国国内で病院用の「テラクネ」商品を発売し、2018年に本シリーズの前身となる市販用の「テラクネ365」が生まれました。シリーズ共通で、肌の角質をやわらかくしなめらかな肌に整えるサリチル酸*7と、乾燥からくる肌荒れをサポートするグリチルリチン酸2K*⁷を配合し、脂性肌のトラブル*8を繰り返さない健やかな状態へ導きます。W有効成分*⁹配合した医薬部外品アイテムもあり、トラブル*⁸ケアと同時に美白*10まで叶えたい方にもおすすめです。ノンコメドジェニックテストや皮膚アレルギーテスト、皮膚科テストも実施済み*¹¹で、敏感肌の方にもご使用いただけるラインナップです。

● 「ダーマUV365」シリーズ

「ダーマUV365」シリーズは、敏感肌の方でもお使いいただけるスキンケアUVシリーズ。独自成分「バリアハイドロセラミド*12」を配合することで、肌荒れを防ぎ、水分を補給して、うるおいバリアをケアします。肌のうるおいバリアが低下すると、紫外線などの外的刺激を受けやすく、光ダメージ*13をダイレクトに吸収してしまいます。そのため、皮膚の表面を守るだけでなく、肌のうるおいバリアも同時にケアすることで、紫外線からより肌を守れるように設計されたラインナップです。

◇ 韓国NO.1*ダーマコスメブランド「AESTURA」について

「AESTURA」は、製薬会社のDNAに韓国最大手化粧品メーカー、アモーレパシフィック社の最先端美容研究と皮膚科学が組み合わさったダーマコスメブランド。美容に関する多くのことを皮膚科医に相談するほどユーザーとの絆の強い韓国において、“韓国No.1*ダーマコスメブランド”として多くのユーザーから愛されてきました。

2023年9月の日本本格上陸では、様々な肌タイプに合わせたシリーズをもつ本ブランドの中から、「ゆらぎ肌や肌荒れ防止のケアができる」ゆらぎ肌・混合肌タイプに向けたエイシカ365シリーズや、「保湿・うるおいバリアをサポートする」敏感肌・乾燥肌タイプ向けのアトバリア365シリーズがローンチ。日本本格上陸から約3か月で、日本の2023年ベストコスメアワードにて10冠を獲得*14いたしました。

◇ アモーレパシフィック社について

アモーレパシフィックは、創業77年の歴史を持つ韓国化粧品業界のリーディングカンパニーです。

1930年代に手作りの椿油を創業者の母が台所で作り販売していたことから始まり、1945年に創業。現在ではK―Beautyを牽引する会社として韓国初の化粧品研究所を設立、済州島で緑茶栽培を行うなど、創業のきっかけとなった椿油を作るという“職人技“と“自然からのインスピレーション“を創業当初から変わらず重視し、自然と人間に対する深い理解や、内面と外面の美しさの調和を追求し続けることで、常に最高品質を目指して革新的な成分・商品を開発しています。

* 韓国OliveYoung/ダーマコスメカテゴリー2023年上半期累積販売額基準

*1 セラミドNP、スフィンゴ脂質、ヒドロキシプロピルビスパルミタミドMEA、コレステロール、ステアリン酸、アラキン酸、オレイン酸、パルミチン酸(すべて保湿成分)

*2 マデカッソシド、TECA(マデカシン酸、アシアチン酸、アシアチコシド)、PCA亜鉛、3-O-エチルアスコルビン酸、グルコノラクトン (すべて整肌成分)

*3 AESTURA調べ。効果には個人差があります

*4 角質層まで

*5 外的刺激・乾燥による

*6 うるおいを与えることによる

*7 整肌成分

*8 肌荒れ、キメの乱れ、ごわつきなど

*9 グリチルリチン酸ジカリウム、トラネキサム酸

*10 メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ

*11 すべての方に刺激、肌トラブル、アレルギーがおきないわけではありません。

すべての方にニキビのもとができないわけではありません。

*12 セラミドNP、加水分解ヒアルロン酸、アラントイン(すべて保湿成分)

*13 紫外線による

*14 @cosmeベストコスメアワード2023、その他美容誌など(2024年7月1日時点)