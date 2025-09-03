大阪・関西万博　門真市の「ものづくりテーマパーク」

門真市

門真市は、大阪・関西万博で開催される「大阪 ウィーク～秋～」の一環として、大阪・関西万博会場内ギャラリー EAST にて「ものづくりテーマ パーク」を開催いたします。

本企画では、門真市に集積する、高い技術を有する多くの企業が展示・ワークショップに出展し、来場される皆様をものづくりの楽しさや奥深さが体験できる「ものづくりテーマパーク」にご案内いたします。

子どもから大人まで、幅広い世代の方に門真市のものづくりの魅力を存分に体感いただける機会を提供いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

- 開催概要

日 時

令和７(2025)年９月９日(火)～11日(木)午前10時～午後６時（予定）

※９月11日(木)のみ午後５時まで

※予約不要。ワークショップは先着順。

会 場

大阪・関西万博 東ゲートゾーン ギャラリーEAST

内 容

●プロから教わる！ワクワク「ものづくり体験」

門真のものづくりの匠が万博に出張！小さなお子様でもかんたんに、ものづくりを体験できます！

作った作品は万博の想い出に無料でプレゼント！

●門真が誇る、ものづくり中小企業「カドマイスター」の“ワンダフルワールド”

門真を代表するものづくり中小企業「カドマイスター」による技術を一挙紹介！

世の中の「なくてはならない」を支える「近所の町工場」のスゴ技をご覧ください！

「EXPO 2025 大阪ウィーク～春・夏・秋～」ホームページはこちら(https://www.expo-osaka2025.com/osakaweek/regular/event/0909_kadoma.html)

イメージ写真

■出展参加企業 27社（50音順）

アートウインズ・シートメタル株式会社

株式会社イーエーエスジャパン

株式会社一瀬製作所

栄光技研株式会社

株式会社海洋堂

株式会社カジテック

株式会社カタ技術

北次株式会社

株式会社広伸

株式会社三和歯車

鈴木刺繍株式会社

株式会社スタッフ

株式会社スリーエフ技研

太平産業株式会社

株式会社大京精研

大光紙工株式会社

大日運輸株式会社

株式会社ティエラ

株式会社東穂

扶桑金属工業株式会社

株式会社古谷鉄工所

株式会社ホーシン

株式会社松下縫工所

マルイチエクソム株式会社

有限会社森田製針所

有限会社吉田歯車製作所

和田電器株式会社