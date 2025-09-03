リーグ最年少、圧巻のパフォーマンス　「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division F 第1節」結果速報

株式会社カプコン

9月2日（火）に行われた「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division F 第1節」の試合速報をお知らせいたします。

▼「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division F 第1節」ご視聴はこちら

https://www.youtube.com/live/bJg-W4GGS-g

TEAM MATCH 1：【AWAY】広島 TEAM iXA vs DetonatioN FocusMe【HOME】

■先鋒戦：× ACQUA選手(JP)(クラシック) vs 竹内ジョン選手(ラシード)(クラシック) 〇

■中堅戦：〇 ひびき選手(リリー)(クラシック) vs ナウマン選手(舞)(クラシック) ×

■大将戦：〇 あでりい選手(エド)(クラシック) vs GO1選手(春麗)(クラシック) ×

Division Fの開幕戦、大将戦は今シーズン初出場かつ最年少の「あでりい選手」と個人戦でも活躍を見せる「GO1選手」のカードに。「あでりい選手」は緊張を一切感じさせないプレイで一気に2BATTLEを先取。しかし「GO1選手」もタダでは終わらない。インターバル取得後負けじと2BATTLEを連取し、試合はフルセットフルラウンドまでもつれる展開に。最終局面、春麗の「気功拳」をエドのクリティカルアーツ「サイコチェンバー」で抜けそのままK.O.。「あでりい選手」が初出場にして大将戦勝利を掴み取った。

TEAM MATCH 2：【AWAY】FUKUSHIMA IBUSHIGIN vs VARREL【HOME】

■先鋒戦：〇 鶏めし選手(ダルシム)(クラシック) vs 水派選手(キャミィ)(クラシック) ×

■中堅戦：× 2BASSA選手(ジュリ)(クラシック) vs ts選手(豪鬼)(クラシック) 〇

■大将戦：× ヤナイ選手(ベガ)(クラシック) vs マゴ選手(ジュリ)(クラシック) 〇

大将戦、「受けた恩を返したい」という「ヤナイ選手」に対し「壁の高さを見せる」と「マゴ選手」が立ちはだかる。9月初週の開幕戦、「セプテンバーマゴ」の異名通り、流石の仕上がりを見せた「マゴ選手」がストレートで勝利。10-30で「VARREL」が勝利した。

TEAM MATCH 3：【AWAY】ZETA DIVISION Geekly vs REJECT【HOME】

■先鋒戦：〇 ももち選手(エド)(クラシック) vs LeShar選手(エド)(クラシック) ×

■中堅戦：× ひぐち選手(ガイル)(クラシック) vs ふ～ど選手(エド)(クラシック) 〇

■大将戦：× ひかる選手(A.K.I.)(クラシック) vs ときど選手(ケン)(クラシック) ○

TEAM MATCH 3は昨シーズンの獲得ポイントランキングトップ選手を擁する「ZETA DIVISION Geekly」に対して昨シーズン準優勝の「REJECT」という対戦カードに。

大将戦は「ひかる選手」と「ときど選手」の対戦に。一進一退の攻防を見せる試合は最終BATTLEまでもつれ込む。最後はA.K.I.のスーパーアーツLv.1「死屍累々」の切り返しを読み切りガードした「ときど選手」が、ケンのスーパーアーツLv.3「神龍烈破」まで完走しK.O.、10-30で「REJECT」が勝利を飾った。

各TEAM MATCHで勝利へ貢献した、「あでりい選手」、「マゴ選手」、「ときど選手」には試合後、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」公式応援アンバサダーの「ぶいすぽっ！」メンバーによるインタビューを行いました。

インタビューの模様はCAPCOM eSports公式SNSにて後日公開となりますのでそちらも合わせてご覧ください。

■CAPCOM eSports公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CapcomFightersJP

■CAPCOM eSports 公式X

https://X.com/CAPCOM_eSports

次回「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は、9月5日（金）18時40分から「Division S 第2節」を放送！

次回、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」は、9月5日（金）18時40分から「Division S 第2節」を「CAPCOM Fighters JP」の公式YouTube、Twitchチャンネルにて配信します。

試合開始前の18時40分頃からは、その日に行われる試合の見どころを紹介する「ストリートファイターリーグ: ウォームアップ！」を配信予定です。ぜひご覧下さい。

▼対戦カードはこちら

TEAM MATCH 1：【AWAY】名古屋NTPOJA vs Victrix FAV gaming【HOME】

TEAM MATCH 2：【AWAY】CAG OSAKA vs Good 8 Squad【HOME】

TEAM MATCH 3：【AWAY】Crazy Raccoon vs Saishunkan Sol 熊本【HOME】

▼「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division S 第2節」ご視聴はこちら

YouTube

https://youtube.com/live/ySg6n-9Pl9U

Twitch

https://www.twitch.tv/capcomfighters_jp

