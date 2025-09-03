車内用PVCおよびPUレザー調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
車内用PVC（ポリ塩化ビニル）およびPU（ポリウレタン）レザーとは、自動車のシート、ドアパネル、インパネ、ステアリングカバーなどの内装部分に使用される合成皮革素材である。PVCレザーは可塑剤を含む塩化ビニル樹脂を基材とし、耐水性や耐久性に優れる。一方、PUレザーはポリウレタン樹脂を使用しており、柔軟性・通気性・触感において天然皮革に近い特性を持つ。これらの素材は、天然皮革よりもコスト面、加工性、均一性に優れ、加えてデザインの自由度が高いため、大量生産される自動車内装に広く用いられている。また、近年では環境対応型の水性PUや非フタル酸系PVCなど、化学物質の安全性やリサイクル性に配慮した新製品も登場しており、素材選定におけるサステナビリティの観点が一層重要視されている。
車内用レザー業界では、素材そのものの進化に加え、消費者ニーズやOEMの要請に対応した「機能性」「質感」「環境性能」の三要素の同時追求が重要な特徴である。特に高級車市場では、見た目の高級感だけでなく、触感の自然さや加飾表現の幅広さが評価されており、PUレザーの柔軟な設計性が高く支持されている。一方で、PVCレザーはその耐候性や耐摩耗性、量産効率において優位性を持ち、コストパフォーマンスを重視する車種に適している。また、加飾技術の進展により、エンボス加工、レーザー彫刻、プリント表面処理などが可能となり、機能性とデザイン性の両立が進んでいる。さらに、内装材としての難燃性や低VOC化も重要視されており、素材開発は多面的に進化している。
車内用合成レザー市場は、自動車産業全体の構造変化に大きく影響を受けている。まず、電動化の進展により、車内空間が「移動空間」から「生活空間」「エンタメ空間」へと再定義されつつある中で、内装材にはより快適で感性的価値の高い素材が求められている。また、シェアリングやロボタクシーといった次世代モビリティの登場により、内装材には耐久性・清掃性・交換容易性といった新たな要件が加わっている。さらに、カーボンニュートラルの潮流が加速する中で、非動物性素材やリサイクル素材の採用が一層進んでおり、合成レザーはその「代替性の高さ」が再評価される位置にある。これらの変化は、素材メーカーに対してより高度な設計力と持続可能性へのコミットメントを求めている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル車内用PVCおよびPUレザー市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.0%で、2031年までにグローバル車内用PVCおよびPUレザー市場規模は33.2億米ドルに達すると予測されている。
図. 車内用PVCおよびPUレザー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328832&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328832&id=bodyimage2】
図. 世界の車内用PVCおよびPUレザー市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、車内用PVCおよびPUレザーの世界的な主要製造業者には、Benecke-Kaliko （Continental）、Asahi Kasei Corporation、Kyowa Leather Cloth、CGT、Vulcaflex、Archilles、Tianan New Material、Okamoto Industries、Suzhou Greentech、Mayur Uniquotersなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約82.0%の市場シェアを持っていた。
車内用レザー業界では、素材そのものの進化に加え、消費者ニーズやOEMの要請に対応した「機能性」「質感」「環境性能」の三要素の同時追求が重要な特徴である。特に高級車市場では、見た目の高級感だけでなく、触感の自然さや加飾表現の幅広さが評価されており、PUレザーの柔軟な設計性が高く支持されている。一方で、PVCレザーはその耐候性や耐摩耗性、量産効率において優位性を持ち、コストパフォーマンスを重視する車種に適している。また、加飾技術の進展により、エンボス加工、レーザー彫刻、プリント表面処理などが可能となり、機能性とデザイン性の両立が進んでいる。さらに、内装材としての難燃性や低VOC化も重要視されており、素材開発は多面的に進化している。
車内用合成レザー市場は、自動車産業全体の構造変化に大きく影響を受けている。まず、電動化の進展により、車内空間が「移動空間」から「生活空間」「エンタメ空間」へと再定義されつつある中で、内装材にはより快適で感性的価値の高い素材が求められている。また、シェアリングやロボタクシーといった次世代モビリティの登場により、内装材には耐久性・清掃性・交換容易性といった新たな要件が加わっている。さらに、カーボンニュートラルの潮流が加速する中で、非動物性素材やリサイクル素材の採用が一層進んでおり、合成レザーはその「代替性の高さ」が再評価される位置にある。これらの変化は、素材メーカーに対してより高度な設計力と持続可能性へのコミットメントを求めている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル車内用PVCおよびPUレザー市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.0%で、2031年までにグローバル車内用PVCおよびPUレザー市場規模は33.2億米ドルに達すると予測されている。
図. 車内用PVCおよびPUレザー世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328832&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328832&id=bodyimage2】
図. 世界の車内用PVCおよびPUレザー市場におけるトップ15企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、車内用PVCおよびPUレザーの世界的な主要製造業者には、Benecke-Kaliko （Continental）、Asahi Kasei Corporation、Kyowa Leather Cloth、CGT、Vulcaflex、Archilles、Tianan New Material、Okamoto Industries、Suzhou Greentech、Mayur Uniquotersなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約82.0%の市場シェアを持っていた。