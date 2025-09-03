アソビズムが「東京ゲームショウ2025」に出展決定！アソビズム作品全6作にちなんだ特別企画も計画中！展示スペースを5倍に拡大し、城を建設！？
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、2025年9月25日（木） ～ 9月28日（日）の期間、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」（主催：CESA）へのブース出展が決定したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328816&id=bodyimage1】
◆株式会社アソビズム コーポレートサイト: https://www.asobism.co.jp/
今回は、昨年に比べ展示スペースを5倍に拡大！弊社を代表するスマートフォン向けタイトル『城とドラゴン』のお城を再現したブースにて、『城とドラゴン』『ドラゴンポーカー』に加え、PC・コンソール向け最新作『ShapeHero Factory』、『Vivid World』、『Live Hard, Die Hard』、『OmOchim』を出展いたします。
最新作の試遊や数量限定ノベルティの配布、『城とドラゴン』歌唱ライブ、PCゲームタイトルのインフルエンサー参加型イベント、スタンプラリーなど、作品をすでにご存じの方はもちろん、初めて触れる方にも楽しんでいただける多彩なプログラムを展開予定です。
さらに今回は、中国のゲームメーカー「成都游戯河科技」「月相儀工作室」「OKJOY」の3社（※「戯」と「儀」は簡体字表記）と共同出展を実施し、国際的なタイトルの魅力もお届けいたします。詳細や最新情報は、各タイトルの公式SNS（X、Discordサーバー、YouTube）にて随時ご案内いたします。ぜひご参加・フォローいただき、続報をお待ちください。
今年のブースは『城とドラゴン』のデザイナーがデザインを担当
『城とドラゴン』のお城が東京ゲームショウに出現！待ち合わせスポットにも最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328816&id=bodyimage2】
※画像はイメージです
プロジェクターが当たる!?スタンプラリーガチャなど催しが盛り沢山！
◎ミッションクリアで豪華賞品GET！スタンプラリーガチャ
アソビズムブースでは、『城とドラゴン』『ドラゴンポーカー』をはじめ、各PC・コンソールタイトルごとに特別ミッションをご用意しております。ミッションをクリアするたびにスタンプを獲得でき、各タイトルでスタンプを3つ集めると、ガチャガチャに挑戦可能。
ガチャガチャでは、プロジェクターやゲーミングヘッドセットなどの豪華アイテムに加え、各タイトルのオリジナルアクリルキーホルダーなど、ここでしか手に入らない景品をご用意しています。ぜひブースにお立ち寄りいただき、ご参加ください。
※1タイトルにつきスタンプ3個で1回挑戦可能（全タイトルコンプリートで最大5回まで）
※景品は数量限定につき、なくなり次第終了となります
※ガチャ参加受付・景品交換はブース内「受付」にて行います
◎1つでもミッションをクリアすると利用可能！「プリクラ」
「スタンプラリー」のミッションを1つでもクリアするとブース内で「プリクラ」の撮影ができます。ブース内には『城とドラゴン』2種、『ドラゴンポーカー』2種、PC・コンソール向けタイトル各1種ずつのデザインのプリクラをご用意する予定です。
◎『城とドラゴン』の召喚陣をイメージしたフォトスポットが登場！
会場内には、『城とドラゴン』の召喚陣をイメージしたフォトスポットが登場！どなたでもご利用可能ですので、来場した記念にぜひ撮影しましょう！
