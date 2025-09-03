「完全メシ」シリーズ累計出荷数5,000万食突破の感謝を込めて！「冷凍 完全メシ DELI 定期コース新規申込者 合計5,000円OFFクーポンプレゼントキャンペーン」を2025年9月1日(月)に開始

日清食品株式会社

日清食品株式会社 (社長：安藤 徳隆) は、日清食品グループ オンラインストアで「冷凍 完全メシ DELI」シリーズがお得に買える「冷凍 完全メシ DELI 定期コース新規申込者 合計5,000円OFFクーポンプレゼントキャンペーン」を9月1日(月)から実施します。

「完全メシ」は、「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素*1とおいしさの完全なバランスを追求したブランドです。2022年5月の発売以来、多くのお客さまからご好評をいただき、シリーズ累計出荷数は5,000万食を突破*2しました。

中でも、電子レンジで簡単に調理でき、手軽に栄養とおいしさのバランスが整った食事が楽しめる「冷凍 完全メシ DELI」シリーズは、「定期コース」のご利用を中心に、大変ご好評をいただいています。

今回、「完全メシ」シリーズの累計出荷数が5,000万食を突破したことを記念して、「冷凍 完全メシ DELI 定期コース新規申込者 合計5,000円OFFクーポンプレゼントキャンペーン」を実施します。9月30日(火)までに「冷凍 完全メシ DELI」の「定期コース」を新規でお申し込みいただいた方全員に、「定期コース」で14食以上ご注文いただく際にお使いいただける合計5,000円分のクーポンを差し上げます。

豊富なラインアップで毎日の食生活に取り入れやすい「冷凍 完全メシ DELI」シリーズを、お得なこの機会にぜひお試しください。

*1 「日本人の食事摂取基準」(2020年版) において日本人が摂取すべき量が定められたすべての栄養素。

*2 2022年5月30日～2025年8月31日の「完全メシ」シリーズ (冷凍食品を含む) の累計出荷数から算出 (弊社調べ)。

■「冷凍 完全メシ DELI 定期コース新規申込者 合計5,000円OFFクーポンプレゼントキャンペーン」について

2025年9月1日(月) ～ 30日(火)の期間内に「冷凍 完全メシ DELI」の「定期コース」を新規でお申し込みいただいた方全員に、「定期コース」で14食以上ご注文いただく際にお使いいただける合計5,000円分のクーポン (1,000円OFF×5回分) をプレゼントします。初回購入時には、通常の「定期コース」価格より1,000円OFFになるクーポンを進呈。さらに、2回目以降の注文に使える4,000円分のクーポン (1,000円OFF×4回分) を商品と一緒にお届けします。

※1回のご注文につき、1,000円分のクーポンをご利用いただけます。

※クーポンの有効期限は2026年1月31日(土)です。

■「冷凍 完全メシ DELI」新規お申し込みサイト

[URL] https://store.nissin.com/products/30904

■「冷凍 完全メシ DELI」の価格改定について

「定期コース」の価格と送料を2025年9月1日(月)から改定します。また、今回の改定に合わせて、「定期コース」の仕組みを変更します。これまでは、5食、7食、10食単位でしかお買い求めいただけませんでしたが、お客さまのご希望に応じて最大20食までの範囲で自由に数量をお選びいただけるようになります。さらに、最大割引率も従来の30%から35%にアップします。

※詳細は下記ページにて、ご確認ください。

[URL] https://store.nissin.com/blogs/news/2025-08-01