国内発のASPM「Baseline」等のDevSecOps支援サービスを提供するIssueHunt株式会社、「Go Conference 2025」に協賛しブースを出展

IssueHunt株式会社

バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt ( https://issuehunt.jp/ )」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline( https://baselinehq.io/ )」を提供するIssueHunt株式会社（本社：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号、代表取締役：横溝 一将）は、一般社団法人Gophers Japanが主催するプログラミング言語「Go」のユーザーのためのカンファレンス「Go Conference 2025」に協賛し、ブース出展いたします。

当社は多様化するエンジニアの課題に真摯に向き合い、開発者体験およびセキュリティの向上に努めております。

当日はブースにて、バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」およびASPM「Baseline」のご紹介や、ステッカーなどのノベルティを配布いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

開催概要

タイトル：Go Conference 2025（ゴー カンファレンス 2025）

開催日時：2025年9月27日（土）、2025年9月28日（日）

会場 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

主催 ：一般社団法人Gophers Japan

参加費 ：一般 5,000円、学生 1,000円（事前登録制）

URL ：https://gocon.jp/2025/

IssueHunt株式会社について

IssueHunt株式会社は、ミッション「つくろう。市場を、前例を。」、ビジョンである「つながる世界の、ベースラインになる。」を実現するために、バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」等の提供を行っています。

【会社概要】

会社名：IssueHunt株式会社

代表者：横溝 一将

所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号

公式ホームページ：https://issuehunt.co.jp/

お問い合わせ先：https://issuehunt.co.jp/contact

【主要事業】

- ASPM「Baseline」：https://baselinehq.io/- バグバウンティ・プラットフォーム：https://issuehunt.jp/

【お客様事例（一部）】

- 株式会社CARTA HOLDINGS様：https://baselinehq.io/cases/carta-holdings- Sansan株式会社様：https://baselinehq.io/cases/sansan- 株式会社GMW様：https://baselinehq.io/cases/gmw- 株式会社サイバー・バズ様：https://baselinehq.io/cases/cyberbuzz