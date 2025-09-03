国内発のASPM「Baseline」等のDevSecOps支援サービスを提供するIssueHunt株式会社、「Go Conference 2025」に協賛しブースを出展
バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt ( https://issuehunt.jp/ )」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline( https://baselinehq.io/ )」を提供するIssueHunt株式会社（本社：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号、代表取締役：横溝 一将）は、一般社団法人Gophers Japanが主催するプログラミング言語「Go」のユーザーのためのカンファレンス「Go Conference 2025」に協賛し、ブース出展いたします。
当社は多様化するエンジニアの課題に真摯に向き合い、開発者体験およびセキュリティの向上に努めております。
当日はブースにて、バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」およびASPM「Baseline」のご紹介や、ステッカーなどのノベルティを配布いたしますので、ぜひお立ち寄りください。
開催概要
タイトル：Go Conference 2025（ゴー カンファレンス 2025）
開催日時：2025年9月27日（土）、2025年9月28日（日）
会場 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers
主催 ：一般社団法人Gophers Japan
参加費 ：一般 5,000円、学生 1,000円（事前登録制）
URL ：https://gocon.jp/2025/
IssueHunt株式会社について
IssueHunt株式会社は、ミッション「つくろう。市場を、前例を。」、ビジョンである「つながる世界の、ベースラインになる。」を実現するために、バグバウンティ・プラットフォーム「IssueHunt」や、アプリケーションセキュリティポスチャー管理（ASPM）ツール「Baseline」等の提供を行っています。
【会社概要】
会社名：IssueHunt株式会社
代表者：横溝 一将
所在地：東京都中央区日本橋茅場町一丁目8番1号
公式ホームページ：https://issuehunt.co.jp/
お問い合わせ先：https://issuehunt.co.jp/contact
【主要事業】
- ASPM「Baseline」：https://baselinehq.io/
- バグバウンティ・プラットフォーム：https://issuehunt.jp/
【お客様事例（一部）】
- 株式会社CARTA HOLDINGS様：https://baselinehq.io/cases/carta-holdings
- Sansan株式会社様：https://baselinehq.io/cases/sansan
- 株式会社GMW様：https://baselinehq.io/cases/gmw
- 株式会社サイバー・バズ様：https://baselinehq.io/cases/cyberbuzz