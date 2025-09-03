TVアニメ『神椿市建設中。』原作ゲーム「神椿市建設中。REGENERATE」PS4版、本日発売開始！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIOは、テキストアドベンチャーゲーム「神椿市建設中。REGENERATE」PlayStation(R)4版を2025年9月3日(水)に発売いたしました。これにより、本作は、Nintendo Switch(TM) / Steam / iOS / Android / PlayStation(R)4の各プラットフォームにてお楽しみいただけます。

■PlayStation(R)4版ストアページ

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10015170

■「神椿市建設中。REGENERATE」PS4版がリリース

Nintendo Switch(TM) / Steam / iOS / Android で遊べるテキストアドベンチャーゲーム「神椿市建設中。REGENERATE」のPlayStation(R)4版が登場しました。

「神椿市建設中。」は、KAMITSUBAKI STUDIOが2019年から制作中のオリジナルIPプロジェクトです。同スタジオに所属する花譜・理芽・春猿火・ヰ世界情緒・幸祜の5人からなるバーチャルアーティストグループ・V.W.Pの音楽から、ARG・TRPG・ADVなどのゲームや様々なジャンルへのメディアミックス展開を行ってきました。

その世界観をもとにしたテキストアドベンチャーゲーム「神椿市建設中。REGENERATE」は、仮想都市「神椿市」に隠された謎を解き明かし、街の秩序と平穏を取り戻す物語です。メインキャラクター5名の声は、V.W.Pのメンバー本人たちが担当しています。

本作は今年7月より放送中のTVアニメ『神椿市建設中。』の原作に当たる作品で、プレイすることでTVアニメのストーリーや世界観をより深くお楽しみいただけます。

物語はプレイヤーが神椿市に召喚されるところから始まるので、KAMITSUBAKI STUDIOをこれから知る人でも物語として楽しむことができ、KAMITSUBAKI STUDIOの楽曲や、各種コンテンツを知っている人は、さらに楽しめる内容になっています。

■「神椿市建設中。REGENERATE」商品情報

ジャンル：SFダークファンタジー・テキストアドベンチャー

プレイ人数：1人

対応言語：日本語,英語,簡体字,繁体字

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) / Steam / iOS / Android / PlayStation(R)4

発売日：

Nintendo Switch(TM) / Steam 2025年3月13日(木)

iOS／Android 2025年6月25日(木)

PlayStation(R)4 2025年9月3日(水)

製作：KAMITSUBAKI STUDIO

シナリオ・世界観設計：月島総記

開発：株式会社オレンジ

販売価格（税込）：

上位特装版・Switch：14,980円

上位特装版・Steam：13,850円

特装版・Switch：9,980円

通常版・Switch：4,980円

ダウンロード版・Steam / Switch / Android / PlayStation(R)4：3,850円

ダウンロード版・iOS：3,500円

■商品情報

https://srd.kamitsubaki.jp/game/regenerate/

■Steamストアページ

https://store.steampowered.com/app/2353340/REGENERATE/

■パッケージ特装版

https://findmestore.thinkr.jp/blogs/features/uc_kamitsubaki_game_regenerate

■「神椿市建設中。REGENERATE」について

あらすじ

現実とは異なる歴史を辿った世界線に存在する街「神椿市」。

ある理由で滅びに瀕しつつあるその街に、プレイヤーである「観測者」は召喚された。

そこで出逢った少女「化歩（かふ）」と共に、世界を救う戦いと冒険の旅が始まる。

ゲームの特徴

「神椿市建設中。REGENERATE」は仮想都市「神椿市」を舞台とした、SFダークファンタジー・テキストアドベンチャーゲームです。

神椿市をイラストで描き、登場するキャラクターは専用の立ち絵とフルボイスで再現。

「神椿市」の核心に迫る、シリーズ中で最大規模の物語となり、KAMITSUBAKI STUDIOの所属アーティストらの人気楽曲も多数登場。物語とリンクして世界観を広げます。

物語はプレイヤーが神椿市に召喚されるところから始まるので、KAMITSUBAKI STUDIOをこれから知る人でも物語として楽しむことができ、KAMITSUBAKI STUDIOの楽曲や、各種コンテンツを知っている人は、さらに楽しめる内容になっています。

プレイヤーの選択によって、神椿市で紡がれる物語は大きく変化を遂げます。

物語を読み進めながら、音楽、キャラクターが調和して産み出す「神椿市」を観測し、その行方をぜひあなたの目で確かめてください。

■「神椿市建設中。」シリーズとは

KAMITSUBAKI STUDIOにて、2019年から開発中のオリジナルIPプロジェクトです。

仮想都市「神椿市」を舞台とした物語をはじめ、所属アーティストたちの持つ世界観と連動した複数のストーリープロジェクトの一つです。

■TVアニメ『神椿市建設中。』作品情報

2025年7月3日から毎週木曜よる11時56分TBS系28局にて全国同時放送中

あらすじ

歌は、魔法――世界も運命も変えられる。

7年前に発生した大災害で、人類文明が壊滅的打撃を受けた世界。

先端科学の研究学園都市であった神椿市は、それらの技術を駆使することで、奇跡的な復興を遂げつつあった。

しかし、繁栄の裏では、人の悪意と欲望から生まれる怪物『テセラクター』が街に怪異を引き起こしていた。

悪意から生まれる怪物に抗えるのは、「魔女の娘」と呼ばれる五人の少女たちの歌声だけ。彼女たちは街の平穏を守るべく、魔法の歌声を武器にテセラクターに挑む。

壊れた世界に残された街で、運命にあらがう少女たちの物語が始まる!

STAFF

原作・企画プロデュース：KAMITSUBAKI STUDIO / PIEDPIPER

世界観設定・監修・原作シナリオ：月島総記

監督・シリーズ構成・音響監督：柿本広大

キャラクターデザイン：PALOW.

サブキャラクターデザイン・総作画監督：あおのゆか

メインCGディレクター：石原裕也

美術監督：内藤 健

色彩設計：佐藤 美由紀

撮影監督：江間常高

編集：梅津朋美

音響効果：猪俣泰史

音楽：朝比奈健人

音楽制作：KADOKAWA

劇中歌協力：KAMITSUBAKI STUDIO

アニメーション制作：SMDE

製作：SINKA ANIMATION PROJECT

CAST

森先化歩：花譜

谷置狸眼：理芽

朝主派流：春猿火

夜河世界：ヰ世界情緒

輪廻此処：幸祜

らぷらす：佐倉 綾音

はすたー：富田 美憂

あぐに ：阿座上 洋平

あねもす：梅田 修一朗

くーげる：藤堂 真衣

復興課長：伊藤 静

WEB

公式サイト：https://kamitsubaki-anime.jp/

公式X：https://x.com/anm_kamitsubaki #神椿市建設中

PV

メインPV第1弾：https://www.youtube.com/watch?v=KhT21fMwrEo

メインPV第2弾：https://youtu.be/6clDlL9yQQY?si=HW6qhea1IcwjcUlk

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）