箱根の夜空を彩る新たな風物詩「ランタンナイト」が延長決定

藤田観光株式会社箱根小涌園ランタンナイト

箱根小涌園 (所在地：神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297、総支配人:柴田 訓）は、8月31日(日)まで開催していた夏休みイベント「ランタンナイト」を、多くの皆さまからの温かい反響を受け、季節毎のテーマカラーを取り入れた「季節のランタンナイト」としてバージョンアップし、9月6日(土)より12月25日(木)まで開催することを決定いたしました。

本イベントは、高さ約50cmほどのランタン(和紙)に、願いごとを書きこみ、一斉に箱根の夜空に浮かべる体験型イベントです。環境に配慮し、糸を付けたランタンを夜空に浮かべていただきます（完全回収）。また、火ではなくLEDライトを使用し、小さなお子様にも安心してお楽しみいただけます。さらに、LEDライトカラーは月替わりとなり、よりフォトジェニックな空間を演出します。

箱根小涌園は今年、設立70周年を迎える藤田観光の事業発祥の地であり、日帰り温浴施設の「箱根小涌園ユネッサン」を中心に4つの宿泊施設を有する複合リゾートです。箱根の中腹に位置し、箱根観光の拠点として、長年にわたり多くのお客さまに親しまれてきました。

箱根は、温泉や自然が魅力の観光地として知られていますが、花火イベントを除き、夜に楽しめるアクティビティ・イベントが少ないため、夜の魅力を皆様にお伝えしたく、本イベントを企画いたしました。澄みきった夜空と星、そしてランタンの灯りを愛でるこのイベントは、箱根を代表するナイトイベントとして成長することを目指しています。ご宿泊者をはじめ、どなたさまでも気軽にご参加いただけるため、地元の方々はもちろん、観光で訪れる方々にも特別な体験をお届けしてまいります。

箱根小涌園でのご宿泊やお食事(ディナービュッフェ)、水着で遊べる温泉「箱根小涌園ユネッサン」とセットにしたお得なプランも販売しておりますので、温泉・お食事と併せてぜひ皆様でこのランタンイベントをお楽しみください。

イメージ「箱根小涌園 ランタンナイト」詳細

期間：2025年9月6日(土)～12月25日(木)

場所：箱根ホテル小涌園 庭園

※雨天時は屋内にて開催いたします。

受付時間：18時30分

打ち上げ時間：19時00分

参加費：ランタン1個3,300円(税込)

定員：50名

ライトカラー：

9月 オレンジ(中秋の名月)

10月 ピンク(ピンクリボン月間)

11月 オレンジ(秋の深まり)

12月 赤・緑(クリスマス)

詳細を見る :https://reserva.be/activity_kowakien/reserve?mode=service_staff&search_evt_no=4ceJwzsTQ0MzUGAAReAT0

ランタンナイト付お得な日帰りセットプラン 詳細

箱根小涌園ユネッサン「流れるプール」

【ランタン＋13時から遊べるユネッサン＆森の湯】

料 金：大人（中学生以上） 3,500円（税込）

こども（３歳～小学生） 2,500円（税込）

※1グループにつきランタン1個付き

詳細を見る :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/activity/fkg025a/plans/10173257?_gl=1*1jwujk3*_gcl_au*MTg4NjQ4NTU3OC4xNzU2NjQxNTc3*_ga*NDU3NjA3NjUuMTc1NjY0MTU3OA..*_ga_JGEWMDFMSV*czE3NTY3MTc5NTkkbzUkZzEkdDE3NTY3MTc5NjIkajU3JGwwJGgw

箱根ホテル小涌園 ディナービュッフェ

【ランタン＋箱根ホテル小涌園ディナービュッフェ】

料 金：大 人 7,200円（税込）

小学生 6,500円（税込）

幼児（3歳～未就学児） 5,000円（税込）

※1グループにつきランタン１個付き

詳細を見る :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/activity/fkg025a/closedLogin?key=fb9b36eef6f6dddfcfd2fb58b0a2695fe6ea8474663b8c7edb3e7d1d1b2b6cb021ac05862bce42857f674c38590a58f2f81fac48a4a04be6d8bc891b12f942fd&planId=10173700

天悠 ディナービュッフェ

【ランタン＋天悠 ディナービュッフェ】

料 金：大 人 14,500円（税込）

小学生 ９,700円（税込）

幼児（3歳～未就学児） 6,100円（税込）

※お1人様(有料のお客さま)ランタン1個付き

ランタンナイト付き宿泊プラン詳細

詳細を見る :https://x.gd/6MI7U【箱根ホテル小涌園 ランタン＋1泊2食付きプラン】

◆期間 ：2025年9月6日（土）～12月25日（木）宿泊迄

◆料金 ：1泊夕朝食付 27,500円～（入湯税別）

※スタンダードルーム1室2名利用時の1名料金

※ランタンの打ち上げ体験は1室につき1個のご用意

箱根ホテル小涌園 外観箱根ホテル小涌園の宿泊プランはこちら :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg025/plans/10173744

【箱根小涌園 天悠 ランタン＋1泊2食付きプラン】

◆期間 ：2025年9月6日（土）～12月25日（木）宿泊迄

◆料金 ：1泊夕朝食付 4４,5５0円～（消費税・サービス料込・入湯税別）

※標準客室1室2名利用時の1名料金

※ランタンの打ち上げ体験は1室につき1個のご用意

箱根小涌園 天悠 外観箱根小涌園 天悠の宿泊プランはこちら :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg026/plans/10172188

【箱根小涌園 三河屋旅館 ランタン＋1泊2食付きプラン】

◆期間 ：2025年9月6日（土）～12月25日（木）宿泊迄

◆料金 ：1泊夕朝食付 28,600円～（消費税・サービス料込・入湯税別）

※1室2名利用時の1名料金

※ランタンの打ち上げ体験は1室につき1個のご用意

箱根小涌園 施設概要

箱根小涌園 三河屋旅館 外観箱根小涌園 三河屋旅館のプランはこちら :https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg027/plans/10168306箱根小涌園施設概要

・箱根小涌園 天悠（宿泊）客室数：150室

https://www.ten-yu.com/

・箱根ホテル小涌園（宿泊）客室数：150室

https://www.hakone-hotelkowakien.jp/

・箱根小涌園 美山楓林（宿泊）客室数：15室

https://www.miyama-furin.com/

・箱根小涌園ユネッサン・元湯 森の湯（日帰り）

https://www.yunessun.com/

・箱根小涌園 三河屋旅館（宿泊）客室数：25室

https://www.hakonekowakien-mikawaya.jp/

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」 1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えます。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

箱根小涌園ランタンナイトに関するお問い合わせ

箱根ホテル小涌園 顧客課 TEL.0460-82-4111