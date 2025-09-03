忍の世界が大好きなあなたへ！キャラクターたちの誕生日を忍里でお祝いしよう！ 『忍里 キャラクターバースデーイベント』 ９月のお祝いキャラクターを紹介！年パスをゲットして、コンプリートを目指せ！
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』及び、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』に登場する、あの大人気キャラクターたちの誕生日をお祝いできる、忍里限定イベント『忍里 キャラクターバースデーイベント』を9月3日（水）より開催いたします。
本イベントでは、これまでに忍里でイベントを行ってきたキャラクターたちの誕生日をお祝いする、忍里オリジナルのバースデーカードをご用意いたします。9月は、「はたけカカシ」「奈良シカマル」「山中いの」「奈良シカダイ」をお祝いします！
各キャラクターのバースデーカード配布期間に、「●●の誕生日をお祝いしに来ました」とスタッフにお声掛けいただくことで、限定のバースデーカードをプレゼントいたします。バースデーカードは、裏面がキャラクターの“あの”人気場面が描かれているので、どんなデザインなのか、ゲットして確かめよう！また、現在、好評発売中の「忍里年間パスポート」があれば、全キャラクターコンプリートも夢じゃありません！
忍里でしか祝うことが出来ない超限定のバースデーカードをゲットし、推しキャラクターの新しい1年をお祝いしよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328805&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328805&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328805&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328805&id=bodyimage4】
■概要
配布期間：
2025年9月3日（水）～2025年9月30日（火）
※無くなり次第終了となります。
※過去に忍里用に描き下ろしたイラストを使用しております。
営業時間：
10:00~22:00（最終受付20:00）
入場料金：大人（12歳以上）/3,300円～、小人（5歳～小学6年生）/1,800円～
※価格は全て税込
※小人の入場には、大人の同伴者が必要
※5歳未満は無料
内容：
これまでに「NARUTO＆BORUTO 忍里」でイベントを行った、全キャラクターの描きおろしイラストを使用した、オリジナルバースデーカードをご用意。イベント期間中に、「“キャラクター名”の誕生日をお祝いしにきた」とスタッフに伝えることでバースデーカードを手に入れることができる。
URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■（参考）『忍里年間パスポート』
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、購入から1年間、何度でもアトラクションへの入場が可能になる「忍里 年間パスポート」を販売しております。
本パスポートは、購入から1年間、何度でもアトラクションへご入場いただける「NARUTO＆BORUTO 忍里」の特別入場パスポートです。遊び方に応じて選べる3種類のパスポートをご用意いたしました。通常アトラクションである「天の巻」と「地の巻」を楽しめる『下忍パスポート』、通常アトラクションに追加任務1種類と「木ノ葉隠れの里 額宛て」が付属した『中忍パスポート』。さらに『中忍パスポート』の内容に加え、プレミアムグッズ「仙人モード鞄」か「我愛羅の瓢箪風リュック」どちらか好きな方を選べる『上忍パスポート』の3種類が登場！
