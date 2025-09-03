経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『中小企業の「サステナビリティ経営」入門』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

サステナビリティ経営とは、「環境・社会・経済」の側面を考慮しながら、企業の良好な経済活動の持続可能性を長期的視点で探求、進歩し続ける経営です。

中小企業においても取引先からの要請も相まって、サステナビリティ経営は急速に浸透していくことが想定されます。

本セミナーでは、サステナビリティ経営の重要性を深く理解いただくために、歴史的背景やコンセプトを探求し、自社の将来にどのように適用し、実践していくべきかについてヒントをお伝えします。

【開催日】
2025/10/16（木）

【講　師】
株式会社アタックス　社長塾推進室室長
MBA（経営学修士）　小島　健嗣

【受講料】
一般：6,600円（税込）
メルマガ会員：無料　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
経営者・後継者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/1999






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ