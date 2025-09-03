オンラインセミナー『中小企業の「サステナビリティ経営」入門』2025年10月16日（木）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『中小企業の「サステナビリティ経営」入門』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
サステナビリティ経営とは、「環境・社会・経済」の側面を考慮しながら、企業の良好な経済活動の持続可能性を長期的視点で探求、進歩し続ける経営です。
中小企業においても取引先からの要請も相まって、サステナビリティ経営は急速に浸透していくことが想定されます。
本セミナーでは、サステナビリティ経営の重要性を深く理解いただくために、歴史的背景やコンセプトを探求し、自社の将来にどのように適用し、実践していくべきかについてヒントをお伝えします。
【開催日】
2025/10/16（木）
【講 師】
株式会社アタックス 社長塾推進室室長
MBA（経営学修士） 小島 健嗣
【受講料】
一般：6,600円（税込）
メルマガ会員：無料 ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/1999
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
