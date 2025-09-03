オンラインセミナー『決算時に行う整理事項（決算マスター講座２）』2025年10月15日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『決算時に行う整理事項（決算マスター講座２）』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
決算整理を進めていく際、決算時特有の特殊な会計制度の適用を判断する場合があります。本講座ではその中でも押さえておきたい会計制度を中心に学んでいただきます。
【具体的な講座内容】
（1）各種引当金
（2）有価証券の評価替え
（3）外貨建取引
（4）特殊会計総論（リース会計・資産除去債務会計・減損会計等）
（5）決算処理と税務会計処理
【開催日】
2025/10/15（水）
【講 師】
アタックス税理士法人
小境 健太郎
【受講料】
一般：24,200円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経理初心者
※同業者の方はご遠慮経理初心者ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2082
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
