オンラインセミナー『経営コーチングの基本を学ぶ体験講座』2025年10月1日（水）開催決定
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『経営コーチングの基本を学ぶ体験講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
コーチングが日本に上陸して20年余り。欧米に続き、日本でもその認知度が高まっています。
「名だたる経営者が外部コーチを抱え、コーチングを依頼するのはなぜか？」「そもそもコーチングとは何か？」「上司部下の面談と何が違うのか？」「コーチングで行動変容は起きるのか？」等の、さまざまな疑問にお答えします。
激動の時代の波を乗り越えるための、新たなコミュニケーションの型を解説します。
コーチングの本質を知りたい方に、是非受講いただきたい講座です。
【開催日】
2025/10/01（水） 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス 主席コンサルタント
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
岡田 昌樹
【受講料】
一般：6,600円（税込）
メルマガ会員：無料 ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・後継者・経営幹部・人事総務部長
※同業者の方はご遠慮ください。
【定 員】
限定24名様
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2002
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
