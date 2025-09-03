経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『経営コーチングの基本を学ぶ体験講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

コーチングが日本に上陸して20年余り。欧米に続き、日本でもその認知度が高まっています。

「名だたる経営者が外部コーチを抱え、コーチングを依頼するのはなぜか？」「そもそもコーチングとは何か？」「上司部下の面談と何が違うのか？」「コーチングで行動変容は起きるのか？」等の、さまざまな疑問にお答えします。

激動の時代の波を乗り越えるための、新たなコミュニケーションの型を解説します。

コーチングの本質を知りたい方に、是非受講いただきたい講座です。

【開催日】
2025/10/01（水）　13：00～15：00

【講　師】
株式会社アタックス 主席コンサルタント
一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ
岡田　昌樹

【受講料】
一般：6,600円（税込）
メルマガ会員：無料　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
経営者・後継者・経営幹部・人事総務部長
※同業者の方はご遠慮ください。

【定　員】
限定24名様

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2002





【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ