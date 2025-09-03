オンラインセミナー『生産性に差がつく仕事の“段取り力”アップ講座』2025年9月30日（火）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『生産性に差がつく仕事の“段取り力”アップ講座』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
「タイムマネジメント力」は全てのビジネスパーソンに必要です。
限られた時間で生産性の高い仕事をするには、指示された業務を分解していかにスケジューリングするかが大切です。
日々忙しくて目の前の仕事をこなすことで精一杯、そんな人こそタイムマネジメントの手法を身に着けることで普段の仕事を効率的に進めることができます。
また、誰もが知っている「報連相」ですが、意外と実践できていないビジネスパーソンは多く、ちょっとしたすれ違いで人間関係が上手くいかないことがあります。
本講座はタイムマネジメントを学んだことのない方、報連相に課題を感じている方必見の講座です。
【開催日】
2025/09/30（火） 9：30～16：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
野沢 若那
【受講料】
一般：41,800円（税込）
メルマガ会員：27,500円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
リーダー・中堅・若手
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2051
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
「タイムマネジメント力」は全てのビジネスパーソンに必要です。
限られた時間で生産性の高い仕事をするには、指示された業務を分解していかにスケジューリングするかが大切です。
日々忙しくて目の前の仕事をこなすことで精一杯、そんな人こそタイムマネジメントの手法を身に着けることで普段の仕事を効率的に進めることができます。
また、誰もが知っている「報連相」ですが、意外と実践できていないビジネスパーソンは多く、ちょっとしたすれ違いで人間関係が上手くいかないことがあります。
本講座はタイムマネジメントを学んだことのない方、報連相に課題を感じている方必見の講座です。
【開催日】
2025/09/30（火） 9：30～16：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
野沢 若那
【受講料】
一般：41,800円（税込）
メルマガ会員：27,500円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
リーダー・中堅・若手
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2051
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ