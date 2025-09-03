【M＆Aご成約】自動認識技術に強みを持つケーウェイズとOrchestra HoldingsのM＆Aを支援
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、自動認識ソリューションを主力に、ソフトウェア受託開発を手掛ける神奈川県横浜市の株式会社ケーウェイズと、インターネット広告代理事業を中心に事業展開を行う東京都渋谷区の株式会社Orchestra HoldingsのM&Aを仲介いたしました。
M&A概要
さまざまなスマートフォン決済にも欠かせない技術である「RFID」を中心とした自動認識技術で信頼と実績を築いてきたケーウェイズ。近年加速するDXの波を成長の好機と捉えつつ、将来的な後継者不在や人材確保といった経営課題にも直面していました。事業の継続と発展を見据え、M＆Aを検討する中で出会ったのがOrchestra Holdingsです。ケーウェイズ独立性や技術力を尊重しながら、グループの力を活かした新たな挑戦を後押ししてくれる存在として期待できることが、成約の決め手となりました。
譲渡企業
株式会社ケーウェイズ
代表取締役社長：諸田 健一 氏
本社所在地：横浜市港北区
事業内容：バーコード、二次元コード、ICカードやRFIDを利用したシステムの開発
M&Aの検討理由：後継者不在のため
本件担当アドバイザー
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
企業情報部 主任 松木 奨吾
公認会計士
公認会計士試験に大学在学中に合格後、大手監査法人に入社。
金融商品取引法監査及び会社法監査を中心に実務経験を積む。
IPO支援業務にも携わり、複数社の上場支援実績を持つ。
当社入社後、IT・外食・製造業界を中心に事業承継の支援を行っている。
IT業界M&Aプロフェッショナルチームメンバー
→https://www.ma-cp.com/about/team/it/
