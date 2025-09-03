花火大会や秋の運動会にも活躍！脚をこっそり守る救世主。「正座椅子にもなる収納スツール」誕生！

不二貿易株式会社

家具およびインテリア雑貨の卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は2025年8月20日（水）「正座椅子にもなる収納スツール」を発売いたしました。こちらは

正座の姿勢でお尻に敷いて使う座面高約15cmの小さなスツールです。法事や仏事など、長時間の正座で脚のしびれが予測される場面で活躍します。本商品はインターネットや全国のホームセンターなどで発売しています。

正座椅子にもなるスツールとは？

「正座椅子にもなる収納スツール」は、長時間の正座が予想される法事や仏事で、正座の姿勢をサポートするスツールです。

フォーマルな場面だけでなく、花火大会や運動会、お花見など、レジャーシートに長時間座るイベントでもクッション代わりとして活躍します。

座面高15cmのコンパクト設計で、周囲の人の視界を妨げずに使える点も魅力です。

商品特徴

■普段使いにもフォーマルにも合うカラー ■安心の耐荷重80kg！目立ちにくく使いやすいライトグレーを採用。洋服や周囲のインテリアにも自然になじみ、フォーマルな場面はもちろん、普段使いにも重たくならないデザインです。耐荷重は80kgで、大人の男性も安心して使用可能。子どもから大人まで幅広い年齢層で快適に座ることができます。■小物もすっきり収納 ■コンパクトに収納＆収納袋付き内寸は幅16.5×奥行13.5×高さ11.5cmで、ポケットティッシュや小さな文房具などを収納可能。収納ケースとしても使えるため、正座用だけでなく、日常のちょっとした整理にも役立ちます。折りたたむと幅20×奥行17×高さ5.5cmに収まり、デスクの引き出しなどにもすっきり収納可能です。折りたたんだスツールがぴったり収まる専用収納袋付きで、持ち運びも簡単。法事やアウトドア、イベントなど、さまざまなシーンで手軽に使えます。

商品概要

正座椅子にもなる収納スツール

【サイズ】幅20cm×高さ15cm×奥行17cm

【JAN】4953980386168