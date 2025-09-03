25年７月度・関西版タレント人気度 神戸出身の「北川 景子」が熱演効果で人気度トップ3に躍進！「M-1グランプリ」決勝司会の「上戸 彩」は7位にランクイン











■「河合 優実」が関西地区でも急上昇1位！関西大学を舞台にした映画出演でも話題



【男女タレント人気度TOP20（関西地区）】■神戸出身の「北川 景子」が３位！「M-1グランプリ」決勝番組司会の「上戸 彩」は7位にランクイン！男性タレントTOP3は関東地区と同様のメンバーがランクインし、地区を超え人気が高いことがうかがえます。女性タレントではドラマ「あなたを奪ったその日から」での好演などテレビでの活躍の幅を広げ、11月公開予定の映画「ナイトフラワー」で主演も務めている神戸出身「北川 景子」が３位にランクインしました。また、関東地区ではTOP20圏外の「上戸 彩」が関西地区調査では7位にランクインしTOP10入りを果たしました。その背景には、「M-1グランプリ」決勝で13大会連続司会を務めているほか、関西ローカルCMにも出演するなど、関西のテレビでの露出が多いことが挙げられます。（関東の25年7月度調査結果はこちら（https://www.videor.co.jp/press/2025/250827.html）から）■「礼二（中川家）」「かまいたち」「岡田 准一」「浜田 雅功」「ブラックマヨネーズ」「海原やすよ・ともこ」…関西圏で活躍するタレントが多数TOP20入り！男性タレントでは、「礼二（中川家）」が2年連続10位にランクイン。関西のテレビ番組にも多数出演しており、地域密着型のバラエティ番組や鉄道番組でMCやゲストとして活躍し、関西の笑いの文化に根ざした芸風が、関西地区の生活者に強く支持されている様子がうかがえます。また関東地区の調査結果ではTOP20圏外であった「笑福亭 鶴瓶」、「岡田 准一」、「ブラックマヨネーズ」、「浜田 雅功」、「かまいたち」が関西地区ではTOP20にランクインしており、関西圏で活躍するタレントの人気が目立っています。また、女性タレントでは、関西で複数の冠番組のメインMCを務めている姉妹漫才コンビ「海原やすよ・ともこ」が2年連続で8位にランクインし、TOP10入りを果たしました。【急上昇タレント（関西地区）】関西地区の「タレントイメージ調査」は25年7月度調査で2回目の実施となり、前回調査（24年7月）と比較すると、話題作に出演するタレントの人気度が上がっています。人気度の差分をランキング形式でまとめ、男性タレント、女性タレントそれぞれ上位5位を公開します。男性タレントでは映画「国宝」や大河ドラマ「べらぼう」に出演している「横浜 流星」（人気度36.1％／前回118位から今回47位）が＋8.3ptで上昇率3位にランクイン。女性タレントでは、関東地区調査に続き「河合 優実」（人気度18.9％／前回363位から今回205位）が＋9.3pt上昇率1位となりました。NHK朝の連続ドラマ「あんぱん」での演技力のほか、ジャルジャル・福徳 秀介の小説が原作で関西大学が舞台になった映画「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」に出演したことで、関西での注目度が更に高まっている可能性があります。