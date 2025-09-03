Miyagi Pitch Contest 2026 の登壇者を募集します！！

宮城県DXスタートアップ創出イベント実行委員会

宮城県では、アントレプレナーシップが旺盛でDX関連の新たなプラン・サービスに挑むスタートアップと、その活動を応援する方々が一堂に会して創発し、大きく羽ばたいていただくことを期待し、「Miyagi Pitch Contest 2026」を開催します！

Miyagi Pitch Contest 2026 募集チラシはこちら↓

Miyagi Pitch Contest とは

https://prtimes.jp/a/?f=d138332-9-e55a4159c5cc98a88f86ff98c000e965.pdf

「Miyagi Pitch Contest」は、デジタル技術を活用して社会課題解決 に資する新たなビジネスプランに挑む起業家たちを県内外から集め、 宮城県から日本を牽引するＤＸ関連スタートアップの創出を目指し開催するものです。

テーマ・審査基準

表彰・特典

応募要領

申込方法

Miyagi Pitch Contest 2025 ピッチの様子ピッチコンテスト後の交流会の様子[表: https://prtimes.jp/data/corp/138332/table/9_1_cdaf95414fe8ee51c989eb4e8cf2b056.jpg?v=202509030257 ]

参加登録にあたっては、「Miyagi Pitch Contest 2026 募集要項」及び「Miyagi Pitch Contest 2026 参加同意事項」をお読みください。

・Miyagi Pitch Contest 2026 募集要項(https://www.pref.miyagi.jp/documents/61003/mpc2026_entry_requirements.pdf)

・Miyagi Pitch Contest 2026 参加同意事項(https://www.pref.miyagi.jp/documents/61003/mpc2026_consentform.pdf)

手順1． 参加登録

下記の「エントリーはこちら」から参加登録をしてください！

エントリーはこちら :https://logoform.jp/form/GQGB/1177330

期限に余裕を持って参加登録をお願いします！

まずはエントリーを！！

手順2. エントリーシート等の提出

手順1で、参加登録をしましたら、「エントリーシート」及び「サービス概略図」（ポンチ絵PDF形式A4サイズ1枚）をメールにて提出いただきます。

〇エントリーシートの作成について

エントリーシート内で審査項目（サービス概要（400字以内）、社会課題解決への訴求力（300字以内）、ビジネスとしての持続可能性（300字以内）、成長への期待感・将来性（300字以内）、自己PR（200字以内）（合計1,500字以内））を記入してください。

エントリーシートはこちらからダウンロードしてください↓

エントリーシートはこちら :https://www.pref.miyagi.jp/documents/61003/mpc2026entrysheet.xlsx

〇サービス概略図（ポンチ絵PDF形式A4サイズ1枚）

PDF形式で、サービスの概略が分かるものを作成してください。

〇提出期限：10月31日（金）23：59（日本時間）まで

下記２点を下記のアドレスまで、電子メールで事務局宛てに提出してください。

・エントリーシート

・サービス概略図（ポンチ絵PDF形式A4サイズ1枚）

アドレス：miyagipitchcontest@pref.miyagi.lg.jp

10/31（金）まで、忘れずにエントリーシート等の提出をお願いいたします。

詳細は、宮城県HPもチェック↓

詳細を見る :https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/miyagipitchcontest.html

過去の登壇者の実績

ベンチャーキャピタルから累計５億円を超える資金を調達し、大手商社と海外展開に向けた協業を開始した企業や、仙台市内で新たに営業拠点を開設した企業などが輩出されており、登壇者にとって多くのビジネスチャンスが生まれました。

コメント

Miyagi Pitch Contest 2025 集合写真[宮城県DXスタートアップ創出イベント実行委員会／事務局]

Miyagi Pitch Contestは今年度で３回目の実施を迎え、過去２大会ではユニークなビジネスプランを提案するスタートアップを多く輩出してきました。テーマは、第１回大会から一貫して「人口減少をはじめとする地域の社会課題を、DXの力で解決する」こととし、まさに今この時代に求められている挑戦と考えております。

宮城の地で、熱い想いを、ぶつけませんか？

世界をあっと言わせるような未来を創りませんか？

熱い志をもったみなさんのご応募お待ちしております！！