「東京フィル ヨーロッパ・ツアー2025」クラウドファンディングに弊社理事長の戸村智憲が寄付：音楽を通じた国境を越えたハーモニーあふれる実りある社会を祈念して…【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

報道関係者各位

2025年9月3日

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

この度、協力の呼びかけに応じて、弊社理事長の戸村智憲がささやかながらも私費にて下記の寄付を実施致しました。

【今回の寄付（クラウドファンディング）】

・寄付先： 公益財団法人 東京フィルハーモニー交響楽団さま（ https://www.tpo.or.jp/(https://www.tpo.or.jp/) ）

・クラファン（コングラント）での寄付支援プロジェクト： 「【東京フィル ヨーロッパ・ツアー2025】 この秋いよいよ開催！日本の響きを世界へ届ける仲間になってください」（ https://congrant.com/project/tpo/17157(https://congrant.com/project/tpo/17157) ）

・寄付者： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲

・寄付証跡： https://www.jmri.co.jp/Donation.Tokyo.Philharmonic.Orchestra.2025.Sept.3.TomonoriTomura.JMRI-LLC.pdf

＜寄付での想い＞

1911年にご創立の、日本で最も古い歴史と伝統あるオーケストラのみなさまが、国境を越える音楽と演奏で、混迷の社会に健全な共鳴と心のハーモニーをもたらされますよう祈念し、ささやかながらも支援の呼びかけに応じてお届け致しました。

以上でございます。

本リリースに関するお問い合わせ先：

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階

電話：050-3196-4513 (弊社コールセンター：音声自動応答システム+オペレータ)

ウェブサイト： https://www.jmri.co.jp/

※一般的なお問合せ用ウェブフォーム： https://www.jmri.co.jp/contact.html

