電通、MAD STARS 2025 において「エージェンシー・オブ・ザ・イヤー」を受賞

株式会社電通（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：佐野 傑）は、韓国・釜山市で8月27～29日に開催されたマーケティング（Marketing）、広告（Advertising）、デジタルコンテンツ（Digital content）の祭典「MAD STARS 2025（マッドスターズ2025）」※1 において、ゴールド3個、シルバー2個、ブロンズ7個、クリスタル5個※2の獲得により、通算5度目となる「エージェンシー・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。なお、電通グループ全体としては、計21個の賞（ゴールド3個、シルバー2個、ブロンズ8個、クリスタル8個）を受賞しています。

エージェンシー・オブ・ザ・イヤーの発表シーン

※1 MAD STARS（マッドスターズ）は、2008年にAD STARSとして始まった国際的なクリエイティブフェスティバル。毎年韓国の釜山市で開催されている。2022年に、Marketing、Advertising、Digital contentの頭文字からMAD STARSと改名されている。

※2 ブロンズとファイナリストの間に位置する賞。

