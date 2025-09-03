フロランタンの香ばしさに、スイートポテトキャラメルがとろける新作「キャラマーサンド スイートポテト」9月9日（火）発売！！

株式会社東京玉子本舗キャラマーサンド スイートポテト

華やかな甘みのアーモンドフロランタンとバターサブレでミルクチョコレートと、さつま芋、バター、生クリームを合わせて炊き上げたスイートポテトキャラメルをサンドしました。

スイートポテトのように、やわらかく甘く、ふわりと広がるさつま芋の風味。とろけるキャラメルと重なり合い、香ばしいフロランタンとサブレの層が食感のアクセントに。上品な甘さが、ゆっくりと心をほどいていきます。

商品概要

【商品名】キャラマーサンド スイートポテト 横浜限定パッケージ

【価 格】

・2個入 594円

【販売期間】2025年9月9日～9月30日、11月1日～2026年1月上旬頃まで販売予定

【販売店舗】横浜高島屋 ※他、期間限定出店等

キャラマーサンド ハロウィンバッグ2個入

【商品名】キャラマーサンド ハロウィンバッグ

【価 格】

・2個入 567円

（キャラマーサンド 1個、キャラマーサンド スイートポテト 1個）

【販売期間】2025年10月1日～10月31日頃まで販売予定

【販売店舗】横浜高島屋 ※他、期間限定出店等

キャラマーサンド シーズンアソート8個入

【商品名】キャラマーサンド シーズンアソート

【価 格】

・8個入 2,376円

（キャラマーサンド 4個、キャラマーサンド スイートポテト 4個）

・12個入 3,564円

（キャラマーサンド 6個、キャラマーサンド スイートポテト 6個）※高島屋オンラインストアにて取り扱いあり

【販売期間】2026年1月上旬頃まで販売予定

【販売店舗】横浜高島屋、高島屋オンラインストア ※他、期間限定出店等

CARAMER ギフトボックス6個入

【商品名】CARAMER ギフトボックス

【価 格】

・6個入 2,322円

（キャラマーサンド 2個、キャラマーサンド スイートポテト 1個、ウィークエンドシトロン 1個、ローズガレット2個）※2箱セットで高島屋オンラインストアにて取り扱いあり

【販売期間】2025年11月上旬頃まで販売予定

【販売店舗】横浜高島屋、高島屋オンラインストア（9月10日～10月29日）※他、期間限定出店等

※全て税込価格

※販売期間は販売状況により変更になる場合があります。

CARAMERとは

CARAMER横浜高島屋店

キャラメル菓子専門店「CARAMER」。

大切にしているのは、砂糖とクリームを焦がすというシンプルな工程から生まれるキャラメルに、厳選素材、こだわりの製法、時代に見合う新しいアレンジを加え、さらに魅力的なキャラメル菓子へと進化させること。

今尚親しまれているキャラメル菓子のもつ奥深い魅力を、CARAMERはさらに追求し続けます。



【店舗】横浜高島屋

〒220-8601 横浜市西区南幸1丁目6番31号 地1階 フーディーズポート2



・公式サイト https://www.caramersand.site

・公式LINE https://lin.ee/nrBcx8x

・公式X https://x.com/tokyotamago_h

・公式Instagram https://www.instagram.com/caramer_official/