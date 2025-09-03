「ピザポテト」から派生ブランドが誕生！チーズ量2倍※で濃厚な味わいが楽しめる新しい「ピザポテト」『クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ』

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、「ピザポテト」初の派生ブランドとして、波型カットとライン状にかけたチーズクリームが特長の『クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ』を2025年9月8日(月)から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売します（2025年10月中旬終売予定）。

【発売経緯】

1992年に発売した「ピザポテト」は、多くのファンをもつロングセラーブランドです。この度、派生ブランドとして誕生した「クリスピーピザポテト」は、最近「ピザポテト」を食べていない方や新商品好きのスナックユーザーにも食べていただきたいという思いで開発した商品です。

カルビーが「ピザポテト」のヘビーユーザーとライトユーザーに対し、「『ピザポテト』の魅力に感じるところ」を調査したところ、両者が共通して最も魅力を感じているのは「チーズがついていること」でした。一方で、ライトユーザーを中心に、「ギザギザカットは食べ応えがあるが少し重い」や「目新しさが欲しい」(一部抜粋)といった声も寄せられました。

こうした背景から、「ピザポテト」の最大の特長である“とろ～りチーズ”“濃厚さ”を強化すべくチーズ量を2倍にし※、波型カットによる“パリッサクッ”とした新たな食感を楽しめる、まったく新しい「ピザポテト」を約2年半かけて開発しました。

※ 当社「ピザポテト」比

裏面より抜粋

【商品特長】

●食べ応えがありながら軽やかな食感が特長の「厚切り波型カット」のポテトチップスで、クリスピーピザのようなパリサク食感を楽しめます。

●ライン状にチーズクリームをかけた濃厚な味わいです。チーズ量は「ピザポテト」の2倍です。

●パッケージは、「ピザポテト」の派生ブランドであることがわかるようにトリコロールラインと黒背景を採用しました。イラストやアイコンでチーズの多さを表現しています。

【商品概要】

・商品名：クリスピーピザポテト チーズチーズチーズ

・内容量：45g

・価格：オープン（税込み210円前後）

・発売日/販売エリア：2025年9月8日(月) 全国のコンビニエンスストア

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。

・商品情報等：

公式ウェブサイト https://www.calbee.co.jp/pizza/

「ピザポテト」の開発秘話 https://note.calbee.jp/n/n28815475eae6

