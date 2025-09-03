AIデータ社、“紙とパルプの品質・環境・生産性を、AIで統合管理” 「AI PulpPaper on IDX」リリース ～ ESG・品質管理・輸出証跡・在庫最適化をワンプラットフォームで実現 ～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、パルプ・製紙・紙製品産業向けに、品質・環境・業務効率を統合的に支援するAIソリューション『AI PulpPaper on IDX』の提供を開始しました。
ESG対応・製造管理・クレーム履歴・規格準拠・輸出証跡など、業界特有の複雑な管理業務を、生成AI・ナレッジRAG・VDR証跡によって一元化・自動化する専用基盤です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328812&id=bodyimage1】
■ AI PulpPaper on IDX の主な機能
紙業界の構造的課題を可視化・標準化する実務特化AIテンプレート
● 製品別規格・ロット・品質管理：クレーム・不適合品情報のAI整理・検索
● 品質改善支援AI: クレーム発生履歴と原材料・製造条件の関連情報検索により、品質改善検討を効率化、再発防止策の立案を支援
● ESGデータ・CO2排出量記録機能：データ整理・レポート生成でサプライヤー・顧客要求への証跡提出に対応
● 規格証明書管理：規格証明書・SDS文書の内容検索・要約により規格証明書管理をナレッジ化、文書管理業務を効率化、規格適合性の確認を支援
● 生産データ活用：工場別の稼働データ・在庫情報の一元管理・検索によりデータ分析業務を効率化、生産最適化の判断を支
● 輸出業務支援：海外輸出用証明書のテンプレート・記載例検索により、帳票作成業務を効率化、国際基準に沿った帳票生成を支援
■「品質 × ESG × 輸出証跡」を支える製紙業界専用のAI基盤
AI PulpPaper on IDX は、製紙メーカー、パルプ加工業者、紙製品OEM、包装資材業者など多様な業態に対応。
ソリューションサイト「AIファクトリー」では、導入事例、ESG証跡テンプレート例、パルプ・製紙業界専用、生成AIプロンプト例 などを掲載中です。
■詳細・トライアルのお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/paper/
■無料PoC・業界ヒアリング受付中
“品質と環境を両立しながら輸出成長に対応したい”とお考えの製紙業界関係者様に、社内ドキュメントAI化・ナレッジ再活用・証跡管理の導入支援をご提案いたします。
【AIデータ株式会社について】
名 称：AIデータ株式会社 代表者：佐々木 隆仁
設 立：2015年4月 所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
資本： 1億円（資本準備金15億2500万円）
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり、企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続で販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。
また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
